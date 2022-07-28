1. sınıf-5. sınıf kayıtları başladı mı? 2022-2023 ilkokul 1. sınıf-5.sınıf kaydı nasıl, nereden yapılır? Birinci-Beşinci sınıf kayıtları son gün ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı geride kaldı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ederken bazı velilerin de ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak çocukları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 1. sınıf kayıt tarihleri belli oldu.

1. sınıf kayıtları başladı mı? 2022-2023 ilkokul 1. sınıf kaydı nasıl, nereden yapılır? Birinci sınıf kayıtları son gün ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı geride kaldı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ederken bazı velilerin de ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak çocukları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 1. sınıf kayıt tarihleri belli oldu.

Yeni bir eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okullarda ve velilerde kayıt telaşı başladı. Özellikle çocuklarını ilk defa okula kayıt yaptıracak olan aileler 1. sınıf kayıtlarının nasıl yapılacağını ve kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte 2022-2023 ilkokul 1. sınıf kayıt tarihleri...

2022-2023 1. sınıf-5. sınıf kayıtları başladı mı?

2022-2023 ilkokul 1. sınıf kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak alınmaya başlandı. 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. İlkokul kayıtlar 1 Temmuz'dan itibaren başladı. E-okul üzerinden e-kayıt sistemi ile yapılan okul kayıtlarında adres veya kayıt değişimi yapacak velilerin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvuruda bulunması gerekiyor.

Birinci sınıf kayıtları son gün ne zaman?

Aileler en geç Ağustos ayının sonuna kadar kayıt yaptıracakları okulun yönetimi ile irtibata geçmeliler.

1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu?

Sistem otomatik olarak öğrencilerin ikamet adresine yakın okula 1. sınıf kayıtlarını yapıyor. Ancak velilerin her ihtimale karşı çocuklarını kayıt ettirecekleri okul yönetimi ile irtibata geçmesinde fayda var.

1. sınıf ve 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır?

Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.