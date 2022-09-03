1. sınıflar 5 Eylül'de (yarın) okula mı başlayacak? 2022-2023 1. sınıf, anaokulu öğrencileri okula ne zaman, hangi gün başlayacak? 12 Eylül'de mi okula başlayacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Karneleri alarak uzun bir yaz tatiline çıkan öğrenciler birkaç gün sonra okul sıralarında yerlerini alacak. Çocuklarını ilkokul 1. sınıfa kayıt ettiren aileler çocuklarının ne zaman okula başlayacağını araştırıyor.

1. sınıflar 5 Eylül'de (yarın) okula mı başlayacak? 2022-2023 1. sınıf, anaokulu öğrencileri okula ne zaman, hangi gün başlayacak? 12 Eylül'de mi okula başlayacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Karneleri alarak uzun bir yaz tatiline çıkan öğrenciler birkaç gün sonra okul sıralarında yerlerini alacak. Çocuklarını ilkokul 1. sınıfa kayıt ettiren aileler çocuklarının ne zaman okula başlayacağını araştırıyor.

Bİlindiği gibi ilkokul 1. sınıf öğrencilerine, ona okulu öğrencilerine ve 5. sınf öğrencilerine oryantasyon eğitimi veriliyor. Oryantasyon eğitimi kapsamında bu sınıflarda eğitimler bir hafta erken başlıyor. Durum böyle olunca 1. sınıfa kayıt olan öğrencilerin ne zaman okula başlayacağı merak konusu.

1. sınıflar 5 Eylül'de (yarın) okula mı başlayacak?

Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrecileri oryantasyon ve uyum haftası kapsamında okula daha erken başlayacak. 1. sınıflar diğer sınıflara göre okula bir hafta erken başlayacak. 1. sınıf öğrencileri 5 Eylül'de okul sıralarındaki yerini alacak.

2022-2023 İlkokul 1. sınıf, anaokulu öğrencileri okula ne zaman, hangi gün başlayacak?

Anaokulu ve 1. sınıflar okula biraz saha geç başlayacak. 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de ders başı yapacak. Normal şartlarda eğitimler 12 Eylül'de başlıyor ancak anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

2022-2023 eokullar ne zaman kapanacak?

1. dönem başlangıcı: 12 Eylül 2022 Pazartesi günü.

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.