1. sınıf okula yarın gidecek mi? 1. sınıflar ve ana sınıfı okula 5 Eylül'de mi başlayacak? Birinci sınıf dersler başladı mı? soruları şu sıralar pek çok veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günle kala veliler özellikle 1. sınıf ve anaokuluna gidecek olan çocuklarının ne zaman okula başlayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere 1. sınıf öğrencileri ve ana sınıfı öğrencileri okula bir hafta erken başlıyor.

1. sınıf okula yarın gidecek mi? 1. sınıflar ve ana sınıfı okula 5 Eylül'de mi başlayacak? Birinci sınıf dersler başladı mı? soruları şu sıralar pek çok veli tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günle kala veliler özellikle 1. sınıf ve anaokuluna gidecek olan çocuklarının ne zaman okula başlayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere 1. sınıf öğrencileri ve ana sınıfı öğrencileri okula bir hafta erken başlıyor.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlamak üzere. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yeni bir sezon başlıyor. Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında önceki senelerde uzaktan eğitim uygulanmıştı. Geçen seneyi yüz yüze tamamlayan öğrenciler bu sene de yüz yüze olacak şekilde okullardaki yerini alacak.

1. sınıf okula yarın gidecek mi?

Çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettiren anne babalar en az çocukları kadar heyecanlı. Ülkemizde 1. sınıflar ve anaokulu öğrencileri için uyum eğitimleri düzenleniyor. Normal şartlarda okullar 12 Eylül'de açılıyor ancak ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için okullar 5 Eylül'de açılacak.

1. sınıflar ve ana sınıfı okula 5 Eylül'de mi başlayacak?

1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula bir hafta erken başlayacak. Anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Birinci sınıf dersler başladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılında uyum haftasına dair şu açıkalmalarda bulundu: "Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak.”