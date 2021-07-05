1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları başladı mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk okullar eğitimlerine uzun süre uzaktan devam etmek zorunda kaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise yüz yüze eğitimlerin başlaması planlanıyor. İlk okula başlayacak olan binlerce öğrencinin velisi de kayıtların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki ilkokul birinci sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? ilkokul kayıtları hangi tarihte başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? Birinci sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?

1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları başladı mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk okullar eğitimlerine uzun süre uzaktan devam etmek zorunda kaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise yüz yüze eğitimlerin başlaması planlanıyor. İlk okula başlayacak olan binlerce öğrencinin velisi de kayıtların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki ilkokul birinci sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? ilkokul kayıtları hangi tarihte başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? Birinci sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?

Türkiye genelinde 18 Temmuz'da binlerce öğrenci karnesini aldı ve 2 Temmuz'da okullar kapandı. Okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin tatili başlamış oldu. Ancak veliler şimdiden okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı bile. Özellikle ilk okul 1. sınıfa kaydolacak öğrencilerin velilieri okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2021-2022 yılında ilkokul öğrenci kayıt tarihleri...

1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?

Bu sene 1. sınıfa başlayacak olan çocukların ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğernci yeni döneme 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. 2021-2022 döneminde çocuklarını okula kaydettirmek isteyen veliler 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. Okul kayıt tarihleri için en doğu sonucu kaydettirmek istediğiniz okuldan öğrenebilirsiniz.

İlkokul kayıtları başladı mı?

İlkokul 1. sınıf kayıtlarının başlayıp başlamadığı da veliler tarafından sıkça soruluyor. İlkokul kayıtlarında çocuklarını hangi okula kayıt edileceği e-devlet üzerinden ve e-okul üzerinden öğrenilebiliyor. Adrese dayalı kayıtlarda öğrencilerin hangi okula kayıt yaptıracağı e-devlet ve e-okul üzerinden sorgulatılabiliyor.

E-DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA

Veliler çocuklarını hangi okula kaydettireceklerini e-devlet üzerinden öğrenebilir. E- devletten “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmet başlığı ile arama yaptığınız zaman çocuğunuzun adrese kayıtlı sistem üzerinden hangi okula kaydedileceği sorgulanabilir. Bu sistem Temmuz 2021 tarihinden itibaren aktif olacaktır. Ayrıca 1. sınıf kayıt sorgulama ekranından eğer çocuğun yaşı 1.sınıf kaydını tutmuyorsa adrese göre kayıt olacağı anaokulu veya anasınıfını da açıklayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.