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TIMETURK / GENEL / 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı? Bugün hangi yollar kapatıldı?

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı? Bugün hangi yollar kapatıldı?

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı? Bugün hangi yollar kapatıldı? İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar açıklandı. Trafiğe kapatılacak olan yolları kullanan sürücüler için alternatif yollar da belirlendi. İstanbul Valiliği açıklamasında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yolları sıraladı. 1 Mayıs günü İstanbul'da trafiğe çıkacak olanlar hangi yolların kapatıldığını ve yolların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2022-04-30 10:31:57
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı? Bugün hangi yollar kapatıldı?

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı? Bugün hangi yollar kapatıldı? İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar açıklandı. Trafiğe kapatılacak olan yolları kullanan sürücüler için alternatif yollar da belirlendi. İstanbul Valiliği açıklamasında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yolları sıraladı. 1 Mayıs günü İstanbul'da trafiğe çıkacak olanlar hangi yolların kapatıldığını ve yolların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta sürücülerin sıkça kullandığı bazı yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik sürücüler için alternatif yolları daduyurdu. İsanbul'da araç kullanan vatandaşlar hangi yolların kapatıldığı sorusuna yanıt arıyor.

1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İsanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs'ta Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

1 Mayıs'ta İstanbul Avrupa yakasında yollar kapalı mı?

Valiliğin kapatılacak yollarla ilgili açıklaması şöyle: İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

1 Mayıs Alternatif yollar

D-100

Maltepe Bağdat Caddesi

1 Mayıs Turgut Özal Bulvarı kapalı mı? Turgut Özal Bulvarı açıldı mı? Turgut Özal Bulvarı ne zaman saat kaçta açılacak?
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