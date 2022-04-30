1 Mayıs Turgut Özal Bulvarı kapalı mı? Turgut Özal Bulvarı açıldı mı? Turgut Özal Bulvarı ne zaman saat kaçta açılacak? 1 Mayıs'ta İstanbul'da bazı yollar araç geçişlerine geçici süreliğine kapatılacak. İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında kapalı olacak yolları İstanbul Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında İstanbulluların sıkça kullandığı Turgut Özal Bulvarı yani Maltepe-Kartal Sahil Yolu'nun da kapatılacağını açıkladı. Peki Turgut Özal Bulvarı yani Maltepe-Kartal Sahil Yolu hangi saatler arasında kapalı olacak ve ne zaman saat kaçta açılacak?

1 Mayıs Turgut Özal Bulvarı kapalı mı? Turgut Özal Bulvarı açıldı mı? Turgut Özal Bulvarı ne zaman saat kaçta açılacak? 1 Mayıs'ta İstanbul'da bazı yollar araç geçişlerine geçici süreliğine kapatılacak. İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında kapalı olacak yolları İstanbul Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında İstanbulluların sıkça kullandığı Turgut Özal Bulvarı yani Maltepe-Kartal Sahil Yolu'nun da kapatılacağını açıkladı. Peki Turgut Özal Bulvarı yani Maltepe-Kartal Sahil Yolu hangi saatler arasında kapalı olacak ve ne zaman saat kaçta açılacak?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs etkinlikleri için trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. İstanbul'da 1 Mayıs Pazar günü traiğe çıkacak olan sürücüler hangi yolların kapalı olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

1 Mayıs Turgut Özal Bulvarı kapalı mı?

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında İstanbul'da Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) trafiğe kapatılacak.

Turgut Özal Bulvarı açıldı mı?

1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 kapatılacak olan yollar etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak. Etkinlik sona erdiği zaman yollar açılacak.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı?

Valiliğin kapatılacak yollarla ilgili açıklaması şöyle: "İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.

1 Mayıs '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar geçici sürelğine araç trafiğine kapatılacaktır.

1 Mayıs alternatif yollar hangileri?

1 Mayıs'ta sürücüler; * D-100 * Maltepe Bağdat Caddesi, alternatiflerini kullanacak. .