1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Arefe İzmir toplu taşıma indirimli mi? İzmir'de otobüs, metro 1 Mayıs Arife günü bedava mı, ücretli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. İzmir'de yaşayanlar havaların da güzel olmasıyla Ramazan bayramında şehir içinde gezintiye çıkacak. İzmirliler arife günü ve bayramda ESHOT otobüslerinin ve metronun ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Arefe İzmir toplu taşıma indirimli mi? İzmir'de otobüs, metro 1 Mayıs Arife günü bedava mı, ücretli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. İzmir'de yaşayanlar havaların da güzel olmasıyla Ramazan bayramında şehir içinde gezintiye çıkacak. İzmirliler arife günü ve bayramda ESHOT otobüslerinin ve metronun ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

İzmir'de yaşayan milyonlarca kilşi Ramazan bayramına sayılı günler kala toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olacağını merak ediyor. İzmir'de geçtiğimiz yıllarda bayramlarda otobüsler yüzde 50 indirimli olmuştu. Peki 1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretli mi?

1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de 1 Mayıs Arife günü ESHOT seferlerinin normal ücret tarifesi üzerinden hizmet vermesi bekleniyor. Vatandaşlar Ramazan bayramı arifesinde ESHOT otobüs ve metrolara ücretli binecek.

İzmir'de otobüs, metro 1 Mayıs Arife günü bedava mı, ücretli mi?

İzmir'de arife günün ESHOT sefelerinin ücretli olması bekleniyor.

İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi?

2022 yılı bayram süresince İzmir'de ESHOT ulaşımlarında indirim mi uygulanacağı yoksa ücretsiz mi olacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz sene Kruban Bayramında İzmir'de ESHOT seferleri yüzde 50 indirimli yapılmıştı. Bu sene de İzmir'de bayramda otobüslerin indirimli olması bekleniyor.

Bayram'da İZBAN ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar İzmir'de yaşayanları sevindirdi. Buna göre İzmir'de 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar (Ramazan bayramı boyunca) İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.