07 Ekim Ankara Zeynep Bastık konseri saat kaçta? Ankara ODTÜ Zeynep Bastık konseri ücretsiz mi, ücretli mi? Konser nerede, ne zaman başlayacak? Son zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık 2022 yılında onlarca konser vererek sevenleri ile bir araya geldi. Zeynep Bastık on binlerce kişinin katıldığı konserinde şarkılarını hayranları için seslendirdi. 7 Ekim Cuma Cuma günü Ankara'da konser verecek olan Zeynep Bastık'ın konserinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu merak ediliyor.

07 Ekim Ankara Zeynep Bastık konseri saat kaçta? Ankara ODTÜ Zeynep Bastık konseri ücretsiz mi, ücretli mi? Konser nerede, ne zaman başlayacak? Son zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık 2022 yılında onlarca konser vererek sevenleri ile bir araya geldi. Zeynep Bastık on binlerce kişinin katıldığı konserinde şarkılarını hayranları için seslendirdi. 7 Ekim Cuma Cuma günü Ankara'da konser verecek olan Zeynep Bastık'ın konserinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğu merak ediliyor.

Şarkıları ile son zamanların en sevilen şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık Ekim ayına da konserlerle giriyor. Yaz dönemini adeta konser maratonu ile geçiren Zeynep Bastık hayranları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ara Ara şarkısı ile sosyal medayada da çokça paylaşılan Zeynep Bastık 7 Ekim Cuma günü Ankara'da sevenleri ile buluşacak. Zeynep Bastık hayranları da 07 Ekim Ankara Zeynep Bastık konseri saat kaçta? Ankara ODTÜ Zeynep Bastık konseri ücretsiz mi, ücretli mi? Konser nerede, ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

07 Ekim Ankara Zeynep Bastık konseri saat kaçta?

Ankara'da hayranlarına unutulmaz bir gece geçirmek için sahneye çıkacak olan Zeynep Bastık 7 Ekim Cuma günü saat 21.00'de konserine başlayacak. On binlerce kişinin katılması beklenen konsere ilgi oldukça fazla.

Konser nerede, ne zaman başlayacak?

7 Ekim Zeynep Bastık konseri Ankara'da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi'nde yapılacak.

Ankara ODTÜ Zeynep Bastık konseri ücretsiz mi, ücretli mi?

Zeynep Bastık hayranlarının konsere ilgisi oldukça fazla. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar da konserin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu sorusuna yanıt arıyor.

- 6 Yaş ve üzeri bilete tabidir. 6 yaş altı etkinliğe alınmamaktadır.

- Etkinlik düzeni ayaktadır.

- Etkinlik girişinde bilet kontrolü yapılacaktır, biletinizi telefondan göstermeniz gerekmektedir.

- Organizasyon firması, bilet fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Organizasyon firması etkinlik için uygun görmediği kişileri, etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir.

- Satın aldığınız bilet etkinliğe tek giriş hakkı verir, konser alanından çıkış yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılamaz.

- Konser düzenini bozacak ve diğer seyircileri rahatsız edecek davranışda bulunanlar etkinlik alanı dışına çıkartılır ve bilet iadesi yapılmaz.

- Etkinlik alanı içine video, fotoğraf makinesi vb. dijital kayıt aletleri alınmayacaktır.