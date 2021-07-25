Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Niçin Boşa Akıyor?
Suyun boşa aktığını gören Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Niçin Boşa Akıyor?' diye uyararak suyu kapattırdığı o anlar.
Suyun boşa aktığını gören Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Niçin Boşa Akıyor?' diye uyararak suyu kapattırdığı o anlar.
II. Dünya Savaşı'nda üretilen Welbike isimli motosikletler
II. Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından üretilen Welbike isimli motosikletler, paraşütle yere indikten saniyeler sonra kullanıma hazırlanıyor. Sadece 32 kilogram ağırlığındaki bu araçlar istihbarat ve sabotaj görevlerinde hizmet veriyordu.