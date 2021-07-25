DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir
Fatma Girik taburcu edildi
Ömer Çelik'ten uyarı: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın
Putin'den düşmanlarına gözdağı
Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan
Ruhani yaptırımların kalkmamasından Meclis'i sorumlu tuttu
Tahran, baraj kapaklarını açarak ayaklanmayı durdurmak istiyor
Bayram tatilinin son gününde yollarda uzun kuyruklar oluştu
Türkiye'de 8 günde 43 kişi suda boğuldu
'Artık muharip ABD güçlerine ihtiyacımız yok'
Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor
Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü
Markle’ın babası, torunlarını için mahkemeye başvuracak
Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Niçin Boşa Akıyor?

Suyun boşa aktığını gören Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Niçin Boşa Akıyor?' diye uyararak suyu kapattırdığı o anlar.

2021-07-25 15:18:33
1927 yılında çocuk motosikleti

1927 yılında çocuk motosikleti

1927 senesinde çocuklar için tasarlanmış motosiklet.
Bilinen son Tazmanya kaplanı

Bilinen son Tazmanya kaplanı

Bilinen son Tazmanya kaplanının 1933'te çekilmiş renklendirilmiş görüntüleri.
II. Dünya Savaşı'nda üretilen Welbike isimli motosikletler

II. Dünya Savaşı'nda üretilen Welbike isimli motosikletler

II. Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından üretilen Welbike isimli motosikletler, paraşütle yere indikten saniyeler sonra kullanıma hazırlanıyor. Sadece 32 kilogram ağırlığındaki bu araçlar istihbarat ve sabotaj görevlerinde hizmet veriyordu.
Kara sinek kapanı

Kara sinek kapanı

Kara sinek kapanı olarak tasarlanan müthiş teknoloji
Görüş Bildir Bizimle Paylaş