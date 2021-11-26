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Fren yerine gaza bastı; kaza anı kamerada

Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü, önce önündeki otomobile ardından kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

2021-11-26 20:50:34

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy'de Göztepe Mahallesi, Ressam Salih Ermez Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DYA 564 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza basınca, önündeki 34 BFT 781 plakalı otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayı gören esnaf Hakan Uysal, "Otomobil sahibi kadın 'kontrol edemedim' dedi" diye konuştu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA

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