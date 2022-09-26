Fransız Müslüman Clara: Allah’a inandığımı anladım
Clara, 15 yıl önce Mehmet Moğol ile evlendikten sonra İslamiyet ile tanışır. Evliliğinin ilk iki yılında Kur’an’ı Kerim-i Fransızcadan okuyarak Müslüman olmaya karar veren Clara tam 13 yıldır Müslüman.
Clara bu tecrübesini şöyle özetliyor: ‘İyi anlamda ‘Allah'tan korktuğumun' farkına vardım. Allah'a inandığımı anladım.'
İslam'ın bir şeylerden mahrumiyet anlamına gelmediğini, her kuralın toplumda sevgi ve saygı çerçevesinde yaşanması için koyulduğunu düşünen Clara, ‘Çocuklarımı bu düzenin içinde büyütmek ve bu din ile yaşamımı sürdürmek istiyorum.' dedi.