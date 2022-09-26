Fransız Müslüman Clara: Allah’a inandığımı anladım

Ben Atatürk aleyhine konuşmayayım, duvarlar kırılsın ama sorun Atatürkçü geçinenlerde!

Cübbeli Ahmet: “Ben Atatürk’ün aleyhinde bir şey konuşmayayım, konuşmayın deyim konuşanlara, en azından orada aleyhe konuşmayı bir durduralım. Çünkü bu İslam’da da yasak bir şey yani aleyhte konuşmanın manası yok, annesine, babasına, soyuna, nesebine, bunlar haram şeyler yani. Biz oradan ama ben bunu bir anda, kademe kademe yaptım, hepsini bir günde yapmadım. Bu konularda duvarlar kırılsın. Ama sorun Atatürkçüyüz diyenlerde.”