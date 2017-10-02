Fransa'da Türk ailenin evi kundaklandı: 5 ölü

02.10.2017 20:26:26



Fransa'nın Mulhouse kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yangında Kahramanmaraşlı bir ailenin 6 ve 8 yaşındaki çocukları ile Gümüşhaneli bir ailenin 7 yaşındaki erkek çocuklarının hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölge Savcısı Dominique Alzeari, yaptığı açıklamada bir kişinin kundaklama ve isteyerek ölüme sebep olma suçundan gözaltına alındığını söyledi.



