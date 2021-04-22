Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor

Müslüman öğrencilerin kurduğu Fransa Müslüman Öğrenciler derneği, Kovid-19 salgınıyla ekonomik olarak dara düşen arkadaşlarına yılın her ayında ulaştırdığı yardımları, ramazanda daha da artırdı.

Fransa'da Müslüman öğrencilerin kurduğu dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin zor durumda bıraktığı üniversite öğrencileri için ramazanda seferber oldu.

Fransa Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, üniversitelerde öğrencilere yemek ücreti 1 avroya düşürülmesine rağmen hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek oluyor.

Yılın her ayında yapılan yardımları ramazanda daha da artıran Müslüman öğrenciler, Saint-Denis Üniversitesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek paketi, gıda kolisi, hijyen ve kırtasiye kitleri dağıtıyor.

EMF'nin Saint-Denis kolu genel sekreteri Kayo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek kurulduğundan bu yana öğrenciler için seferber olduklarını, özellikle de salgının başından beri zor durumda olan arkadaşlarına yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Saint-Denis Üniversitesinde ramazanda üçüncü kez yemek dağıtımı yaptıklarını, ay bitene kadar da yardımların süreceğini aktaran Kayo, ramazanın bereketini geçim sıkıntısı çeken öğrencilerle paylaştıklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yardımlar ramazandan sonra da sürecek

Kayo, ramazanda kendilerine destek vermek için derneğe katılan gönüllülerle ay başından bu yana 2 defa 50'şer yemek paketi dağıtımı yaptıklarını, bugün de 50 paket daha dağıtacaklarını aktardı.

"Cumartesi günü 50 yemek paketi, 50 de hijyen kitini ihtiyacı olanlara ulaştıracağız. Ramazanın sonuna kadar dağıtımlarımız sürecek ama sonrasında da devam edecek çünkü öğrencilerin sıkıntıları ramazanla bitmiyor." diyen Kayo, her ay düzenli olarak hijyen kitleri, gıda paketi, mutfak malzemeleri ve kırtasiye kiti dağıttıklarını söyledi.

Kayo, Kovid-19 salgınının öğrencilerin koşullarını kötüleştirdiğini, işlerini kaybederek maddi sıkıntıya düşen öğrencilerin kısıtlamalar nedeniyle de yalnızlaştığını belirterek "Ne yazık ki hükümet, bu durumla başa çıkmak için yeterli çalışmada bulunmadı. EMF gibi birçok dernek, öğrencilere salgın süresince destek olmak için harekete geçti." ifadelerini kullandı.

EMF'nin, 30 yıl önce kurulduğundan bu yana öğrencilerin başarısını ve gelişimini artırmak için çalıştığını, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri gidermek, ayrımcılıkla mücadele etmek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Kayo, "Müslümanlara ve başörtüsüne yönelik ayrımcılığın yanı sıra cinsiyet ya da ten rengine yönelik ayrımcılıkla da mücadele ediyoruz. Daha adil bir üniversite yaşamı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü Türk üniversite öğrencisi Songül Baş, ekonomi bölümünde okuduğunu, ramazan ayında yemek dağıtımı yapan arkadaşlarına destek olmak için dağıtıma katıldığını anlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.