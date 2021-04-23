DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Filistin'den uluslararası topluma Doğu Kudüs çağrısı

Filistin yönetimi, işgal altında olan Doğu Kudüs’teki Filistinlileri fanatik Yahudilere karşı koruması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 03:38:56
Filistin'den uluslararası topluma Doğu Kudüs çağrısı

İsrail polisinin, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombası ve TOMA'larla müdahale etmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti ve "kırmızı çizgi" olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 105 Filistinliyi yaraladı

Fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında, Araplara ölüm sloganları atarak yaptığı provokasyonların kınandığı belirtilen açıklamada, yaşanan güvenlik zafiyetinden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilere karşı korunması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Öte yandan Fetih Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudilere karşı verilen mücadelenin, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti oluşu konusundaki ısrar ve egemenlik mücadelesi olduğunu ifade etti.

Şeyh, "Bu, Kudüs'ümüzü ve kutsal mekanlarımızı savunduğumuz gerçek bir savaş." ifadesini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105'e yükseldiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş