Figopara tedarikçi finansmanını dijitale taşıyor

06.12.2017 15:23:30

Logo Elektronik ve Foriba ortaklığıyla kurulan, alıcı firmalara ödeme vadelerini yönetme imkanı sunan FİGO, alıcı, satıcı ve banka/faktoring şirketlerini bir araya getirerek "tedarikçi finansmanı" kavramına yeni bir boyut kazandırıyor.

FİGO, alıcı, satıcı (tedarikçi), banka ve faktoring şirketlerini Türkiye'de ilk kez "tedarikçi finansmanı" kapsamında Figopara dijital platformu üzerinde buluşturuyor.

Figopara kullanıcıları, platform üyesi finans kuruluşlarının tekliflerini ve faiz oranlarını anlık olarak görüntüleyebiliyor, istedikleri finans kuruluşunu seçerek faturalarını vadesinden önce tahsil edebiliyor. Alıcılar ise finans kuruluşları ve tedarikçileriyle yaptıkları tüm işlemleri Figopara üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor ve talep ettikleri raporlara istedikleri zaman ulaşabiliyor. Tedarikçileriyle ödeme ve fiyatlandırma konusunda müzakere etme imkanı elde eden alıcılar, işletme sermayesi ve bilanço yönetiminde verimlilik sağlıyor.

FİGO'nun tanıtım toplantısında konuşan FİGO Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, gitgide artan bir trend olan tedarikçi finansmanı ürününün hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir yere sahip olmaya başladığını ifade etti.

Tedarikçi finansmanının alıcı, satıcı ve finansörler açısından avantajlarına değinen Fidan, bu kapsamda FİGO'nun üstlendiği misyonu şöyle anlattı:

"Alıcı, mal ve hizmet alışı için fiyatlandırma konusunda tedarikçilerine sürekli nakit akışı sağlar, o tedarikçi güçlenir ve sürekli mal ve hizmet tedarikini yapabilir. Tedarikçiler ise genellikle KOBİ segmentinde yer alan firmalardır. KOBİ'lerin en temel zorluklarından biri likiditeye ulaşmak, ikincisi de teminattır. Bilançoları yeterli olsa bile işlerini büyütmek için kredi kullanmaya ve parayı erken almaya hemen hemen her firmanın ihtiyacı var. Ancak bu parayı finans kurumlarından, bankalardan ya da faktoring şirketlerinden alırken bir teminat vermek zorunda kalabiliyorlar. Oysa ki en değerli teminatları kendi ticari alacakları... Bu, ticari alacakları nakde çevirmek, kendi elindeki teminatları başka alanlarda kullanmak anlamına gelebilir. O yüzden tedarikçinin nakit akışının düzenli olması ve herhangi bir teminat vermemesi bu üründe en büyük avantajı... Likiditeye ulaşırken kendi kredi notunu da kullanmıyor, alıcınınkini kullanıyor. Bu ürün, likiditeye ulaşmak açısından özellikle KOBİ'lerin faydasına olacak bir ürün. Teminat, tekniğe ve alıcının riskine dayandığı için finans kurumları adına da riski düşük bir ürün. Finans kurumlarına ciddi bir çapraz satış imkanı yaratıyor."





- "Paranın hesaba geçme süresi 2 dakikada biten bir süreç"





FİGO Genel Müdürü Fidan, tedarikçi finansmanında, anlaşma sonrası mevcut süreci dijital ortama taşıdıklarını ve alıcıların iş yüküne girmeden süreci yönetmelerini sağladıklarını kaydetti.

Tedarikçilerin platformdan para kullanmak istedikleri faturaları seçerek istedikleri finans kurumundan teklif alabileceklerini belirten Fidan, "Platforma üye ve çoklu teklif vermek isteyen bütün finans kurumlarından teklif alınabilecek. Paranın hesaba geçme süresi ise herkesin otomatik olarak kullandığı bir ortamda 2 dakikada biten bir süreç. Alıcının hiçbir şey yapmasına gerek olmadan finansmanda ödenebilir koduna gelen faturalar Figopara'ya akabiliyor." diye konuştu.

Fidan, Figopara olarak anlaşma yaptıkları ve şu an açıklayabilecekleri finansörlerin TEB Faktoring, ING Faktoring, QNB Finans Faktoring, ING Bank ve Fibabanka olduğunu belirterek, bütün banka ve faktoring şirketleriyle temas halinde olduklarını bildirdi.

Fidan, Figopara'nın 2018 planlarına değinirken de, şunları kaydetti:

"2018'de Figopara üzerinden geçecek tahmini işlem hacmini 2 milyar lira olarak öngörüyoruz. McKinsey raporuna göre, dünyadaki tedarikçi finansmanı işlem hacmi 2 trilyon dolar. 2016'da Türkiye'de işlem hacmi 10 milyar lira. Finansal Kurumlar Birliği'nin gelecek 3 yıl içinde öngördüğü işlem hacmi 50 milyar lira. Bu 50 milyarlık hacim tedarikçi finansmanı için öngörülen hacim. Ürünün bir tedarikçi finansmanı kısmı var, bir de diğer kısım var. FİGO'nun vizyonu finansal teknoloji şirketi olmak. 2018'de 3 yeni ürün de sunacağız."

Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Buğra Koyuncu da Foriba ve Logo'nun söz konusu platformun taraflarından olduğunu belirterek, "Biz buraya altyapı ve gereken bilgilerin otomatik olarak akmasını sağlıyoruz. Sistemin toplam riski az oluyor. Finansörler zaten bu işin lisanslı kurumları... Tüm bunlar bir araya geldiğinde düşük riskten dolayı daha uygun finansmana erişim sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Foriba Üst Yöneticisi (CEO) Koray Gültekin Bahar ise Logo ve Foriba'nın elektronik ortamda aylık işlediği fatura hacminin 70 milyar liranın üzerinde seyrettiğini, amaçlarının bu hacmi yaratan şirketler için finansal sisteme bir tuş uzakta platform kurmak olduğunu, FİGO'nun bu amaca hizmet ettiğini söyledi.



