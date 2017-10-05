SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Esed rejimi, Temmuzda 33 tutukluyu işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Örgütü, yayınladığı raporda, Esed rejimine bağlı güçlerin Temmuz ayında aralarında bir üniversite öğrencisi ve 2 kadının olduğu 34 tutukluyu hapishane işkence altında öldürdüğünü kaydettiğini açıkladı.

Esed rejimi, Temmuzda 33 tutukluyu işkenceyle öldürdü
05.10.2017 11:04:50

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yayınlanan raporda, 2017 yılının başından bu yana 195 tutuklunun işkence altında öldürüldüğü belirtilirken, bunlardan 33'ünün Temmuz ayında rejim güçleri tarafından, birinin ise Tahrir eş-Şam Heyeti (HTŞ) tarafından öldürüldüğü vurgulandı.

İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜLER!

Hapishanede tutulan 16 kişinin işkence altında öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, 7 tutuklunun Şam ve kırsalındaki hapishanelerde, 4 tutuklunun Halep'teki hapishanelerde işkenceyle öldürüldüğü kaydedildi. İdlib ve Hama'da 2'şer, Lazkiye, Humus ve Rakka'da ise birer tutuklunun işkence altında hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, bir ay içinde işkenceyle öldürülen tutuklu sayısının onlarla ifade edilmesinin, işkencenin rejim tarafından sistematik bir şekilde uygulandığını kesin olarak ortaya koyduğu vurgulanırken, işkencenin savaş suçu olduğunun altı çizildi.

SAVAŞ SUÇLULARININ YARGILANMASINDA UMUT IŞIĞI

Suriye'de işkenceyle öldürülen tutuklulara dair, SNHR ve birçok insan hakları kuruluşları çeşitli raporlar yayınlıyor. Söz konusu raporlara göre, Suriye'nin devriminin başladığı 2011 yılından bu yana binlerce tutuklu işkence altında öldürüldü. İnsan hakları kuruluşları, Suriye'deki sistematik işkencelere sessiz kalan uluslararası toplumu defalarca kınadı.

Öte yandan, Uluslararası İnsan Hakları Gözlem Evi (Human Rights Watch-HRW), önceki gün yayınladığı raporda, Suriye'deki savaş suçlularının yargılanması için harcanan çabaların meyvesini vermeye başladığını, özellikle Almanya ve İsviçre'de bu konuda önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Almanya ve İsviçre mahkemelerinin Suriye'deki savaş suçlularına karşı harekete geçtiğine dikkat çekilen raporda, Alman ve İsviçreli savcıların Suriye'de işlenen savaş suçları, insanlık karşıtı suçlar ve toplu katliamları takip etmekte engellerle karşılaştığı kaydedildi.


    YORUM YAZ
Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hangi maçlar oynanacak? İşte ayrıntılar
05.10.2017 10:20:37
Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangında bin 500 ton pamuk kül oldu.
05.10.2017 10:13:07
Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl oğluna pet şişe attığı gerekçesiyle ceza alan babanın, üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.
05.10.2017 10:02:18
Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü, hasta çocuklar yararına kurulan bir vakıf için sattı.
05.10.2017 09:48:59
Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı. Üçü öğrenci beş kişi yaralandı.
05.10.2017 09:54:59
Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 18 kilogram eroin ile 700 kilogram esrar ele geçirildi.
05.10.2017 09:52:21
Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi.
05.10.2017 09:39:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
Sosyal medyanın bize attığı gol
Sosyal medyanın bize attığı gol
Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Adolf Hitler
Adolf Hitler
Kamil Okyay Sındır
Kamil Okyay Sındır
İkinci Bayezid
İkinci Bayezid
Ahmet Akgündüz
Ahmet Akgündüz
Necati Yılmaz
Necati Yılmaz

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları