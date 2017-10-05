Esed rejimi, Temmuzda 33 tutukluyu işkenceyle öldürdü

05.10.2017 11:04:50

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yayınlanan raporda, 2017 yılının başından bu yana 195 tutuklunun işkence altında öldürüldüğü belirtilirken, bunlardan 33'ünün Temmuz ayında rejim güçleri tarafından, birinin ise Tahrir eş-Şam Heyeti (HTŞ) tarafından öldürüldüğü vurgulandı.

İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜLER!

Hapishanede tutulan 16 kişinin işkence altında öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, 7 tutuklunun Şam ve kırsalındaki hapishanelerde, 4 tutuklunun Halep'teki hapishanelerde işkenceyle öldürüldüğü kaydedildi. İdlib ve Hama'da 2'şer, Lazkiye, Humus ve Rakka'da ise birer tutuklunun işkence altında hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, bir ay içinde işkenceyle öldürülen tutuklu sayısının onlarla ifade edilmesinin, işkencenin rejim tarafından sistematik bir şekilde uygulandığını kesin olarak ortaya koyduğu vurgulanırken, işkencenin savaş suçu olduğunun altı çizildi.

SAVAŞ SUÇLULARININ YARGILANMASINDA UMUT IŞIĞI

Suriye'de işkenceyle öldürülen tutuklulara dair, SNHR ve birçok insan hakları kuruluşları çeşitli raporlar yayınlıyor. Söz konusu raporlara göre, Suriye'nin devriminin başladığı 2011 yılından bu yana binlerce tutuklu işkence altında öldürüldü. İnsan hakları kuruluşları, Suriye'deki sistematik işkencelere sessiz kalan uluslararası toplumu defalarca kınadı.

Öte yandan, Uluslararası İnsan Hakları Gözlem Evi (Human Rights Watch-HRW), önceki gün yayınladığı raporda, Suriye'deki savaş suçlularının yargılanması için harcanan çabaların meyvesini vermeye başladığını, özellikle Almanya ve İsviçre'de bu konuda önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Almanya ve İsviçre mahkemelerinin Suriye'deki savaş suçlularına karşı harekete geçtiğine dikkat çekilen raporda, Alman ve İsviçreli savcıların Suriye'de işlenen savaş suçları, insanlık karşıtı suçlar ve toplu katliamları takip etmekte engellerle karşılaştığı kaydedildi.