Erdoğan, Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi

01.10.2017 14:59:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu için konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur." vurgusu yaptı.

Erdoğan bu teşebbüsün başlı başına önemli bir sorun olduğunu belirtirken, Barzani yönetiminin kukla olarak kullanılacağına dikkat çekti: "Bir kaotik dönemde bölgesel bir yapının bağımsızlık iddiası başka güçlerin oyuncağı olmaktan başka bir anlam taşımayacaktır. Bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız."

"YANLIŞTAN DÖNERSENİZ TÜRKİYE YANINIZDA OLUR"



Erdoğan konuşmasında Barzani yönetimine tepki göstermedi, "IKBY Kuzey Irak'taki yanlıştan döndükten sonra Türkiye yanında olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Kerkük'e dikkat çekerek "Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine tahammül edemeyiz. Bunu hesabını da mutlaka sorarız." diye konuştu.