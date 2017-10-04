Erdoğan'dan Alevilere vekil sözü

04.10.2017 10:20:51

Cumartesi akşamı Tunceli eski Milletvekili Sinan Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu Alevi kanaat önderleriyle Muharrem ayı iftarı vesilesiyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada Alevilere vekil sözü verdiği öğrenildi.

Karar'dan Erol Metin'in haberine göre Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen iftarda Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etmişti.



"ÇOK ŞÜKÜR HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayının en kutsal aylardan biri olduğunu kaydederek, “Peygamberimiz bu ayda oruç tutun diye tavsiyede bulunmuştur” dedi. Alevilikle Sünnilik arasında hiçbir farkın olmadığının altını çizen Erdoğan, “Çok şükür hepimiz Müslümanız. Alevisiyle Sünnisiyle tüm insanımız başımızın tacıdır” diye konuştu.



ALEVİ ÖNDERLER SÖZ ALDI

Toplantıda söz alan Alevi kanaat önderleri ise temsil edilme hakkı başta olmak üzere bazı taleplerini dile getirdi.



ERDOĞAN'DAN VEKİL SİNYALİ



Alevi konuşmacıları dikkatle dinleyen Erdoğan, 2019'daki milletvekili seçimlerinde birden fazla Alevi adaya AK Parti listelerinde yer verme sinyali vererek, “İnşallah önümüzdeki dönem birkaç Alevi kardeşimizle Meclis'te birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.



YILDIRIM'DAN MESAJ

Başbakan Binali Yıldırım'ın da AK Parti iktidarında Alevi-Sünni ayrımı yapılmadığını vurgulayarak, “Bizde mezhep ayrımı olmaz. Zaten biliyorsunuz benim ismimi bir Alevi dedesi koydu” dediği belirtildi.



ALİ ERBAŞ'TAN 'KERBELA' MESAJI



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Muharrem ayında cereyan eden hadiselere değinerek, “Muharrem ayında güzel olaylar olduğu kadar çok acı olaylar da yaşanmıştır. En acı olay Hazreti Hüseyin'in şehadetidir. Bu elim hadiseyi unutmayalım fakat kardeşliği de elden bırakmayalım” şeklinde konuştu.