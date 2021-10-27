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Erbaş, Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da ezan okudu.

2021-10-27 22:47:45

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.

"Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu"

Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:

"Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin."

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