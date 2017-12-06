Engelli semazenler hikayelerini anlatacak

06.12.2017 18:49:51

Otistik, down sendromlu, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan "Umudun Kanatları" semazen ekibi, Şeb-i Arus törenlerinde bu kez tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan "Umudun Kanatları" semazen ekibinin eğitmeni Ülkü Bayram, AA muhabirine, 8 Aralık'ta Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yılı Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sahneye koyacağı tiyatro oyununa ilişkin bilgi verdi.

Bayram, Sincan Halk Eğitim Merkezinin kursuna katılan engelli öğrencilerin yeteneklerinden etkilendiğini, onlara sema yaptırmak için önce kendisinin eğitim almaya başladığını belirtti.

Sosyal hizmetler kapsamında engelli öğrencilere müzik ve el sanatları eğitimi verdiğini belirten Bayram, "ilahi aşk"ın bir örneği olan semayı ve Hz. Mevlana'nın felsefesini de öğretmeye çalıştığını dile getirdi.

Bayram, 12 kişilik engelli sema ekibi kurduğunu ve ekibin vatandaşlarca çok sevildiğini ifade ederek, "Geçen yıl Şeb-i Arus törenlerine katıldık. İnsanlar bizi tanıyınca bu yola nasıl baş koyduğumuzu, hikayemizi öğrenmek istedi. Bundan yola çıkarak hikayemizi tiyatroyla anlatmaya karar verdik." diye konuştu.

Mevlana'nın "Ne olursan ol, yine gel" çağrısından esinlenerek öğrencilerin semayla tanışmasına yer verdiklerini ifade eden Bayram, oyunda toplumun engellilerle ilgili ön yargılarını kırmaya dönük sahnelerin de yer aldığını anlattı.

Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevlana'yı canlandırabilmek için ışık ve gölge oyunu hazırladık. 'Umudun Kanatları' sema ekibinin 7 yıllık eğitim hikayesini on dakikada anlatıp oyunun sonunda sema icra ediyoruz. Ekibimiz geçen yıl Şeb-i Arus törenlerinde sema icra etti. Bu yıl yine katılacağız. 8 Aralık'ta Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda tiyatro ve semamızı icra edeceğiz."