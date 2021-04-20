En Güzel Hediyelerle Sevgilinizi Mutlu Edin!

Bazı kişilere hediye alırken çok kolay seçim yapsak da konu sevgilimiz olduğunda seçenekler bir türlü içimize sinmez. Karşımıza çıkan her bir ürün için mutlaka bir kulp buluruz. Birinin rengini, diğerinin şeklini beğenmeyiz. İçimize tam olarak sinen bir hediye bulduğumuzda fiyatı dudağımızı uçuklatır. Bu yazıda sevdiklerinize uygun fiyatlı, kullanışlı, şık ve anlamlı hediyeleri nasıl bulabileceğinizi anlatacağız.

Sevgilimize dünyaları hediye etmek istesek de gerçek dünyada maalesef bu mümkün değil. Belli bir bütçe dahilinde en iyi seçeneği değerlendirmek kulağa çok daha gerçekçi geliyor. İşin en güzel yanı, bunu başarmanızı sağlayacak bazı girişimler var. 2018 senesinde aylık sürpriz abonelik kutuları tasarlayarak yola çıkan Muhiku, zaman içinde evrilerek rotasını hediye dünyasına çevirdi. Şimdilerde deneyim odaklı hediye kutuları tasarlayan şirket sevgiliye hediye seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Sıradan şeyler size de sıkıcı geliyorsa bu hissiniz hediye seçiminize de yansımış olmalı. Yenilikçi fikirler arıyorsanız hediye kutuları tam size göre diyebiliriz. Fakat günümüzde gittikçe popülerleşen bu fikir maalesef doğru seçimi yapmamıza engel olabiliyor. Bazı kutular içeriklerine göre çok yüksek fiyatlara piyasada yer bulurken bazı kutular ise ucuz fiyatın yanında göze hiç hitap etmiyor. Bu noktada tam da ideal dengeyi kuran Muhiku, size uygun fiyata en şık ve anlamlı çözümü sunuyor.

Muhiku'nun binlerce insana ulaşan hediye kutularının içerisinde yiyecek-içecek kategorisinde farklı yörelerden nitelikli dünya kahveleri, sağlık ve huzur veren dünya çayları, premium çikolatalar, sağlıklı atıştırmalıklar yer alıyor. Gurme damak tadına sahip sevdikleriniz için özel günlerde sadece bu ürünlerle bile harika setler hazırlayabilirsiniz çünkü sitede çeşitlilik oldukça fazla.

Elbette sitenin hediyelik alternatifleri yiyeceklerle sınırlı değil. Yaşam alanlarınızın havasını anında değiştiren aromaterapi mumları, tütsüler, el yapımı sabunlar, kahve fincanları ve kupalar, kolonyalar, kurutulmuş çiçek buketleri, bakım ürünleri, kahve-çay aksesuarları, kitaplar, deneyim kitleri, defter-kalemler ve aksesuarlar da kutunuzun içerisinde yer verebileceğiniz diğer ürünler.

Muhiku'da sevgilinize hediye bakarken hazır kutuları değerlendirebileceğiniz gibi yukarıda saydığımız ürünlerin içerisinden sevgilinizin zevklerine göre istediklerinizi seçerek kendi kutunuzu da hazırlayabilirsiniz. Her iki farklı tip alışverişinizde de ödeme aşamasından önce mesajınızı yazarak hediye kartına yazılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle zaten içerik olarak anlamlı ve kullanışlı olan kutunuz manevi değerini de katlamış olacak.

Doğum Günü Hediyesi Seçerken Sıradanlıktan Uzaklaşın

Değer verdiğiniz insanlara doğum günü hediyesi seçerken zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Pek çoğumuz sevdiklerimizin zevkini, ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı ölçüde şık olacak bir hediye bulmakta zorlanıyoruz. Eğer sevdiklerinizin doğum gününde mevsime göre tişört, kazak ya da atkı almaktan sıkıldıysanız ve karşı tarafın kıyafet alışverişinizden pek memnun kalmadığını hissediyorsanız alışverişinize küçük bir dokunuş yapmanızın vakti gelmiş demektir.

Değer verdiğiniz insanların hayatında bir farklılık yaratacak, onların gündelik yaşantısını daha keyifli hale getirecek ve kendilerine ayırdıkları zamana değer katacak doğum günü hediyesi seçenekleri ile kalıcı bir etki bırakabilirsiniz. Muhiku'nun içerisinde sevdiklerinizin yeni yaşına renk katacak hediye kutuları sayesinde bunu kolayca başarmanız mümkün.

Doğum günü hediyesi seçerken Muhiku'nun özenle tasarladığı İyi ki Doğdun Hediye Kutusu kurtarıcınız olacak! Bu cıvıl cıvıl hediye kutusunun içerisinde fındıklı çikolata, El Salvador Veracruz filtre kahve, mat siyah seramik kupa, OneTwoSock çorap, parafin jel mum yapma deneyimi ve congratulations kutlama kartı bulunuyor. Bu kutunun içerisine doğum günü mesajınızı da yazarak hediyenizin anlamını arttırabilirsiniz.

Seçenekleriniz tabii ki bununla da sınırlı değil. İyi ki Doğdun Hediye Kutusu'ndan ilham alarak kendi kutunuzu en baştan hazırlayabilir, diğer seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Muhiku'yla Hediye Seçimini Bir Üst Seviyeye Taşıyın

Hediye seçmek bazen sıkıcı bile sayılabilecek bir görev gibiyken Muhiku sayesinde bu işi eğlenceye çevirebilirsiniz. Birkaç küçük püf noktasına dikkat ettiğiniz takdirde evinizden hiç çıkmadan, bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan kolaylıkla siparişinizi verebilirsiniz. Peki, bu püf noktaları neler?

Harcayacağınız parayı önceden belirleyin: Karşınıza çıkan seçenekler aklınızı karıştırabilir, kendinizi bir anda çok para harcarken ya da çok ucuz bir şey alırken bulabilirsiniz. Bu sonradan pişman olmanıza sebep olabilir. Bu yüzden bütçe konusunu alışverişinizin öncesinde belirlemenizde fayda var. Sevdiklerinizi en iyi siz tanırsınız. Onların tarzını, neleri sevdiklerini gözünüzün önünden geçirin. Kitap okumayı sevmeyen birine sırf siz çok sevdiğiniz için Sefiller'i armağan edemezsiniz. Sunuma dikkat edin: Hediyenizin içeriği kadar görünümünün de önemli olduğunu unutmayın. Özenli bir paket sizi bir adım öne geçirecektir. Muhiku'nun özel tasarlanan şık hediye kutuları sayesinde sunum üzerine düşünmenize hiç gerek yok! Kendinizden bir şeyler katın: Hediyenizi sadece alışveriş yapılmış şekilde vermeyin. İçerisine not ekleyin ya da birlikte çektirdiğiniz bir fotoğrafı ekleyin. Böylece hediyeniz çok daha anlamlı ve kişisel hale gelecektir.

Bu çok kolay dört adıma dikkat ettiğinizde karşınızdaki kişiyi hayal kırıklığına uğratma ihtimaliniz yok. Tabii zamanlamanın da önemini atlamamak gerekir. Hediyenizi mutlaka zamanında alıp göndermelisiniz. Muhiku'nun yurt içinde aynı gün kargo, İstanbul içinde aynı gün teslimat hizmetleri sayesinde acil durumlarda bile sevdiklerinizin yüzündeki gülümsemenin sebebi olabilirsiniz!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.