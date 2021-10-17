Yabancıya konut satışında Anadolu'nun lideri Antalya

Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satılırken, Antalya'nın Anadolu'daki bir çok ili geride bırakması dikkat çekti. 2020 Ağustos'tan bugüne en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçen bu rakam sektördeki oyuncuların beklentilerine umut ışığı oldu. Aynı dönemde yabancılara konut satışında da rekor kırıldı.

Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu.

Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.

Söz konusu dönemde her ay ortalama 4 bin 164 konut yabancılara satıldı. Yılın geri kalanında bu performansın devam ettirilmesi durumunda yıl sonunda 49 bin 971 konut yabancılara satılmış olacak

Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı.

Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. İstanbul'untoplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

İstanbul'u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, 1.663 ile Mersin, 1.167 Yalova, 1.093 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.