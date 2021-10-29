Emlak Konut yeni projelerindeki konut sayısını arttırdı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yakın zamanda satışlarına başlayacağı projelerden bazılarında bağımsız bölüm sayısını artırdı.

TİMETURK

Öntalep süreçleri devam eden ve 2022 yılında inşaatı başlayacak olan İstanbul'daki Emlak Konut GYO projelerinden bazılarında plan değişikliğine gidildi. Avrupa yakasının önde gelen semtlerinde inşa edilecek projelerdeki konut ve ticari alanlardaki değişikliklerle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

KÜÇÜKÇEKMECE

Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 1. Etap 3. ve 4. kısım projesinde 655 adet yapılması planlanan konut sayısı 720 adete çıkarılırken, ticari alan sayısı 22 adet olarak belirlendi.

Projenin detaylarına bakıldığında; blokların oturum alanı 6 bin 487 metrekare, 11 parsel nolu alanda yer alan blokların oturum alanı 6 bin 145 metrekare olarak belirlenmisti. Projedeki tüm blokların toplam oturum alanı ise 12 bin 632 metrekare olup, 10 parsel nolu alanda 507 kapalı, 75 açık olmak üzere toplam 582 adet, 11 parsel nolu alanda 327 adet otopark yer alacak. Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 1. Etap 3. ve 4. kısım projesinde yer alacak 720 adet konutya 2 binden fazla kişi yaşayacak. Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 1. Etap 3. ve 4. kısım kapsamındaki peyzaj alanı da 20 bin 845 metrekareden 24 bin 901 metrekareye çıkarıldı.

SARIYER

Emlak Konut GYO'nun mülkiyetinde bulunan İstanbul Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi 1790 ada 4 parselde bulunan 248 adet olan konut sayısı 285 olacak şekilde revize edildi. Ayrıca projenin yapı ruhsatı da alındı.

BAŞAKŞEHİR

Bahar aylarında Bahçekent bölgesindeki az katlı konseptiyle ilgi gören VADİ Evleri projesinin birinci etap satışlarında sona yaklaşılırken villaların da yer aldığı ikinci etap için ön talep süreci başlatılsım. Vadi Evleri'nin ikinci etabında 400 adet konut yer alacak. Projede 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipl konutların yer alması planlanıyor.

Blok sayısının 72 adetten 43 adete düşürüldüğü Emlak Konut GYO Vadi Evleri 2. Etap projesinde inşaat alanı da 51 bin 97 metrekareden 115 bin 359 metrekareye yükseltildi.

Vadi Evleri ikinci etap projesinin emsal alanı 36 bin 556 metrekareden 62 bin 202 metrekareye çıkarılırken, otopark kapasitesi de 296'dan 447'ye yükseltildi. Proje kapsamındaki peyzaj alanı da 28 bin 456 metrekareden 31 bin 319 metrekareye çıkarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.