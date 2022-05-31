Bekir Fırat: Ankara konut projeleri İran ve Irak'tan büyük talep alıyor

Bu yıl 14.‘sü düzenlenen Türk-Arap-Rus Gayrimenkul Yatırım Fuarına Natura Vadi, Velux Ankara ve Velux Yalıkavak projeleri ile katılan Fırat Life Style fuarı ziyaret eden yurt dışındaki yatırımcı ve acentelerden büyük ilgi gördü.

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, “Ankara'da bulunan projelerimize özellikle İran ve Irak'taki yatırımcılardan büyük talep görüyoruz. Katıldığımız fuarda da satış ofislerimizde gördüğümüz ilgiye paralel olarak pek çok yurt dışı kökenli acente bizlerle işbirliği yapmak için müracaatta bulundu.” dedi. Ankara'nın İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı konut yatırımı alan il olduğuna dikkat çeken Fırat, Ankara'nın yabancı yatırımcı konusunda mevcut durumdan çok daha büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirmesi için acentelerin Ankara odaklı daha aktif çalışma yapmasının faydalı olacağını belirtti.

KONUT FİYATLARININ YÜKSLEMESİNİN NEDENİ YABANCIYA SATIŞLAR DEĞİL

Son zamanlarda konut fiyatlarının yükselmesinde yabancıya yapılan satışların etkili olduğu görüşünü değerlendiren Fırat, “Konut fiyatlarını yabancı talebinin arttırdığını sanmak büyük yanılgı. Yabancı payı yüzde 4'i bile bulmadı. Maalesef artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarını baskıladı ve bugünkü durum ortaya çıktı. Buna ek olarak emtia fiyatlarında yaşanan artış, tedarik ve lojistik sorunu, konut arzının azalması, yüksek döviz kuru, bütün dünyada seyreden yüksek enflasyon ve enflasyona bağlı ülkemizde oluşan faizin yatırımcılar tarafından avantaj olarak görülmesi, özellikle büyük şehirlerde yaşanan arsa sıkıntısı konut satış fiyatlarının yükselmesinin nedenleri olarak sıralanabilir. Konut fiyatlarındaki artışa gerekçe olan nedenler ortadan kalkmadığı müddetçe yakın dönem için bir dengelenme beklemiyoruz. “dedi.

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesinin yabacı talebini nispeten azaltacağına dikkat çeken Fırat, ‘2021 yılında Türkiye'de satılan konut sayısı 1 milyon 491 bin 856 adet. Bu kadar konutun 58 bin 576'sını yabancılar almış. Yani bir yılda satılan her 100 konuttan 3,9'unu yabancılar almış. Sanılıyor ki her konut alan yabancı da vatandaş oluyor. Oysa Türkiye'de konut alan yabancıların ortalama üçte biri vatandaş olabiliyor.' dedi.