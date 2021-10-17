Ankara'nın yeni havası Cubes satışa sunuldu

Son yıllarda Başkent Ankara'daki markalı konut projelerinin adresi olarak öne çıkan Çukurambar, yeni bir projeye daha kavuşuyor.

Vakıfbank'ın iştiraki olan Vakıf GYO'nun imzasıyla yatırımcıların istifadesine sunulan CUBES ANKARA, 1,35 milyar liralık yatırım planı yapıldı. 1+1'den, 6+1'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzu bulunacak proje 2023 yılında bitecek. Satılabilir ve kiralanabilir nitelikteki ofislerin yer alacağı CUBES Ankara'da restoran, kafe, alışveriş alanının yanı sıra kat bahçeleri, teraslar ve ortak alanlar da planlanıyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, projenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: "Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO'nun 25'inci yılında başkentimiz Ankara'da hayata geçirdiğimiz Cubes Ankara'yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladık.”

Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar, yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıyor. Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.