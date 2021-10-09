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El frenini çekmeyi unuttu, kazaya sebep oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarpması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giren sürücü, otomobilin el frenini çekmeden inip, markete girdi. Araç ise kısa süre sonra hareketlenip, ana yola çıkarak, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı görenler, koşarak otomobilin el frenini çekerken, araçlarda hasar oluştu. Bu anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2021-10-09 18:34:31
3 ayağı ile engelleri aştı

3 ayağı ile engelleri aştı

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi kapsamında sol ön bacağı kesilerek sağlığına kavuşan köpek, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 3 ayağı ile gösteri yaptı. Parkurdaki engelleri başarıyla geçen 'Şanslı', hayvanseverlerden alkış aldı.
Genç çift, sıcak hava balonunda dünya evine girdi

Genç çift, sıcak hava balonunda dünya evine girdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Melis Dağtekin (25) ve Sait Özcan (30), sıcak hava balonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.
Adliyeden firar eden şüpheli kamyonet kasasında böyle yakalandı

Adliyeden firar eden şüpheli kamyonet kasasında böyle yakalandı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı. Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Beşiktaş'ta polisin uyuşturucu sattığı şüphesiyle gözaltına aldığı kişiyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi. Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.
Geleceğin İletişimcileri Ödüllerine Kavuştu

Geleceğin İletişimcileri Ödüllerine Kavuştu

Türkiye'de yayıncılığın okulu TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşmaya devam ediyor. Yedincisi düzenlenen “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda dereceye giren gençlere ödülleri TRT 2’den canlı yayınlanan törenle verildi.
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