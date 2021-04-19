Ekvador'da Guillermo Lasso yeni devlet başkanı seçildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini kazanan sağcı aday Guillermo Lasso'nun zaferi resmi olarak kabul edildi. Lasso oyların yüzde 52,52'sini aldı.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı sağcı Lasso, Ekvador'un resmi olarak yeni devlet başkanı seçildi.

CNE'nin resmi sonuçlarına göre, Lasso, 4 milyon 656 bin 426 oy alırken, rakibi Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Andres Arauz ise 4 milyon 236 bin 515 oyla yüzde 47,64 aldı.

Ekvador'un yeni Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekvadorlulara teşekkür etti.

4 yıl önce seçimi sol parti adayı kazanmıştı

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.