Zamlı Temmuz memur maaşları 7 Temmuz gece yarısı mı yatacak? Temmuz öğretmen-polis-hemşire maaşı 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece mi yatar? Memur maşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre memurlara yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur temmuz maaşlarının kurban bayramından önce yatacak olmasına sevindi. Erdoğan açıklamasında memur maaşlarının zamlı olarak 8 Temmuz'da hesaplara yatacağını açıkladı. Peki öğretmen maaşları Temmuz'un 7'sini 8'ine bağlayan gece saat 12'den sonra mı yatacak?

Zamlı Temmuz memur maaşları 7 Temmuz gece yarısı mı yatacak? Temmuz öğretmen-polis-hemşire maaşı 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece mi yatar? Memur maşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre memurlara yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur temmuz maaşlarının kurban bayramından önce yatacak olmasına sevindi. Erdoğan açıklamasında memur maaşlarının zamlı olarak 8 Temmuz'da hesaplara yatacağını açıkladı. Peki öğretmen maaşları Temmuz'un 7'sini 8'ine bağlayan gece saat 12'den sonra mı yatacak?

Milyonlarca memur, emekli asgari ücretli 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Memur maaşlarına yapılan zam oranı geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Enflasyon rakamlarına göre memurlara Temmuz ayında yüzde 42'ye yakın zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı olarak hesaplara yatacağını açıkladı. Milyonlarca memur merakla Temmuz maaşlarının yatacağı zamanı beklemeye başladı.

Zamlı Temmuz memur maaşları 7 Temmuz gece yarısı mı yatacak?

Erdoğan açıklamasında memurlara Temmuz'un 15'inde yatacak olan zamlı maaşların 8 Temmuz'da yatacağını açıkladı. Memur maaşalrının hangi saate yataağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Temmuz öğretmen-polis-hemşire maaşı 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece mi yatar?

Memurlar maaşlarını normal şartlarda her ayın 15'inde alır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece hesaplara yatar. Maaşlar gece yarısı saat 24.00'ü geçince yatar. Memur maaşları 2022 Temmuz ayına 8'inde yatacak. Maaşların 7 Temmuz Perşembe'yi 8 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece yarısı hesaplara yatması bekleniyor