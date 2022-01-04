Zamlı alkol fiyatları | 2022 Tekel alkol fiyatları ne kadar oldu?

2022 Tekel alkol fiyatları ne kadar oldu? Zamlı alkol fiyatları merak konusu haline geldi. ÖTV zammı yapılacağının bildirilmesinin ardından rakı, viski, bira ve şarap ne kadar oldu araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergi düzenlemesinden sonra rakı, viski, bira ve şarap zamlı fiyatları...

2022 Tekel alkol fiyatları ne kadar oldu? Zamlı alkol fiyatları merak konusu haline geldi. ÖTV zammı yapılacağının bildirilmesinin ardından rakı, viski, bira ve şarap ne kadar oldu araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergi düzenlemesinden sonra rakı, viski, bira ve şarap zamlı fiyatları...

2022 Tekel alkol fiyatları ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ayda bir gerçekleştirilen alkollü içecekler ve sigara için ÖTV zammı uygulanıyor. Bu yıl için ÖTV zammı yüzde 47 olarak belirlendi.

Yeni yılda belirlenen vergilerin ardından temmuz ayında tekrar yeni ÖTV zamları uygulanacaktır.

Zamlı alkol fiyatları

Yapılan fiyatlandırma sonrasında 50'lik biranın fiyatına 3,3 lira kadar zam yapıldı ve 14,5 TL'de 18 TL'ye yükseltildi. Şarabın 75 cc ücreti ise 70 TL'de 103 TL'ye yükseldi.

Bira 14,5 TL satış fiyatından 18 TL'ye yükseldi.

Şarap 70 TL satış fiyatından 103 TL'ye yükseldi.

Rakı 175 TL satış fiyatından 233 TL'ye yükseldi.

Votka 219 Tl satış fiyatından 277 TL'ye yükseldi.

Viski 265 TL satış fiyatından 323 TL'ye yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.