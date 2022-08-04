Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammından sonra engelli maaşları ne kadar oldu?

Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu? Engel derecesine göre engelli maaşları değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz ay yapılan zamlardan sonra da yüzde 40 engelli ve yüzde 80 engelli maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Engelli maaşı sorgulama yapanlar, maaşlarındaki değişikliği fark etti. Peki ama yüzde kırk oranında engel taşıyan biri devletten ne kadar engelli maaşı alır? 2022 Temmuz zammından sonra engelli maaşları ne kadar oldu? İşte engelli maaşlarındaki son durum...

Engel derecesine göre engelli maaşları değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz ay yapılan zamlardan sonra da yüzde 40 engelli ve yüzde 80 engelli maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Engelli maaşı sorgulama yapanlar, maaşlarındaki değişikliği fark etti. Peki ama yüzde kırk oranında engel taşıyan biri devletten ne kadar engelli maaşı alır? 2022 Temmuz zammından sonra engelli maaşları ne kadar oldu? İşte engelli maaşlarındaki son durum...

Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu?

Engelli maaşları için engel yüzdesi önem taşıyor. Yüzde yüzde 40-69 oranında kendi ihtiyaçlarını karşılayan yoksul bireyler için ödenen aylık yardım 859 liradan 1.227 liraya yükseltilmiş oldu.

Aynı bağlamda en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 859 liradan 1227 yükseltilmiş oldu.

Yüzde 70 engelli maaşı ne kadara yükseldi?

Başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara;

- geçtiğimiz aylarda ödenen 1.291 lira, zamların ardından 1.840 lira olarak ödenmeye başlandı.

- engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak güncellendi.

Engellilik derecesi neye göre belirlenir?

Yasaya göre, çalışma kabiliyetinin asgari yüzde 80'ini kaybetmiş kişiler 1.Derece Engelli, yüzde 60'ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Engelli, yüzde 40'ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Engelli olarak değerlendirilmektedir.