Temmuz engelli maaşı ne kadar oldu? Yüzde 70 engelli ve yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu?

Temmuz engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları yavaş yavaş hesaplara yatırılmaya başlandı. Engelli maaşlarının da ne kadar zamlandığı merak ediliyor. Yüzde 70 engelli ve yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı son durum...

Engelli maaşları yavaş yavaş hesaplara yatırılmaya başlandı. Engelli maaşlarının da ne kadar zamlandığı merak ediliyor. Yüzde 70 engelli ve yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu? İşte engelli maaşı son durum...

Temmuz engelli maaşı ne kadar oldu?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara aylık ödenen 1.291 lira, yeni yılla birlikte 1.840 liraya çıktı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 859 liradan 1.227 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 859 liradan 1227 liraya çıktı.

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 1.833 liradan az olması gerekiyor. Öte yandan bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutarı da memur zammı ile 4 bin 694 liradan 6 bin 665 liraya çıktı.

Yüzde 70 engelli ve yüzde 40 engelli maaşı ne kadar oldu?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.