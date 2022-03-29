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TIMETURK / EKONOMİ / Yeni 5 TL nasıl olacak? Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak? Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?

Yeni 5 TL nasıl olacak? Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak? Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?

Yeni 5 TL nasıl olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir kılavuz yayımladı. 5 TL'nin değişeceğine ilişkin yayımlanan kılavuz sonrasında vatandaşın aklında 'Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak?' sorusu yer aldı. Peki 5 TL banknot resmi yayınlandı mı? İşte merak edilen Resmi Gazete duyurusu ve yeni 5 TL detayları...

32 Dakika Önce
2022-03-29 11:29:56
Yeni 5 TL nasıl olacak? Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak? Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir kılavuz yayımladı. 5 TL'nin değişeceğine ilişkin yayımlanan kılavuz sonrasında vatandaşın aklında "Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak?" sorusu yer aldı. Peki 5 TL banknot resmi yayınlandı mı? İşte merak edilen Resmi Gazete duyurusu ve yeni 5 TL detayları...

Yeni 5 TL nasıl olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 5 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru, Resmi Gazete'de yayınlandı. Duyuruda;

“1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.” sözlerine yer verildi.

Söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında önceki banknotların genel nitelik ve görünümleri bakımından farkı olmadığı belirtildi.

Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak?

Yeni banknotların renginin değişmediği açıklandı. Aynı renkle kullanılacak olan 5 TL'lik banknotlarda " imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait" oalcak şekilde yeni düzenleme gerçekleştirildi.

Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?

Aynı renge sahip fakat küçük güncellemeler getirilen 5 TL'lik banknotların henüz fotoğrafı yayınlanmadı. Fakat yayımlanan duyuruya göre bugün itibariyle kullanılmaya başlanacak. .

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