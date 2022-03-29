Yeni 5 TL nasıl olacak? Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak? Yeni 5 TL banknot resmi yayınlandı mı?

Yeni 5 TL nasıl olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir kılavuz yayımladı. 5 TL'nin değişeceğine ilişkin yayımlanan kılavuz sonrasında vatandaşın aklında 'Yeni 5 TL ne renk, hangi renk olacak?' sorusu yer aldı. Peki 5 TL banknot resmi yayınlandı mı? İşte merak edilen Resmi Gazete duyurusu ve yeni 5 TL detayları...