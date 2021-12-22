Damga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi | Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm çalışanlardan ve asgari ücretlilerden gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıkladı. Artan hayat pahalılığı ile mücadele eden milyonlarca memur vergi muafiyeti ile maaşlarında ne kadar (kaç TL) artış olacağını araştırmaya başladı. İşte damga ve gelir vergisi muafiyeti ile memur maaşlarında yapılacak artış oranı...

Damga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi | Milyonlarca memur maaşlarından kesilen gelir vergisi ve damga vergisinin artık kesilmeyeceği müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." Bu açıklamanın ardından memurlar (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, işçi) maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı ve Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? sorusuna yanıt arar oldu.

Damga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi

Memur ve çalışan maaşlarından damga ve gelir vergisi alınmaması maaşlarda bir miktar artışa neden olacak. Çalışanın maaşına göre bu artış değişkenlik gösterebiliyor. Peki öğretmen maaşlarından gelir vergisi ve damga vergisi alınmazsa maaşlar kaç TL artar?

Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya vergi muafiyeti ile memurların maaşlarına ne kadar artış olacağını açıkladı. Kaya "Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

Ali Yalçın'dan vergi muafiyeti açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında şunları belirtti: "Vergi muafiyeti sözleşmeli olanlara daha avantajlı yansıyacak. Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüldüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor. Ocak ayında yüzde 18 olan vergi muamelesi yüzde 27'ye gidiyordu. Kamu görevlilerinde bazı yüksek maaşlılar yüzde 20'yi görecek. Onu da yılın son bir iki ayında yakalayacak. Düşük maaş alanlar bu rakama yakalanmayacak.

Eşi çalışmayan kişi için bu ne getirdi. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Yıllık miktarı böldüğümüz zaman ilk başlarda düşük sonra daha fazla kesinti yaşanıyordu. Hizmetlerde son 1 ayda giriliyordu yirmilik dilime. Aya böldüğümüz zaman 56 lira fark edecek.

Lise mezunu hizmetli için 57 lira fark etmiş olacaktır. Öğretmen için 188 lira yıla böldüğümüzde aylık bu rakama tekabül edecek. Eşi çalışmıyor ve iki çocuğu varsa bu rakamın da altında olacak. Mühendis için 205 lira, kaymakam için 234 lira aylık maaşına kalacak olan rakamdır.

Bölge müdüründe 813 lira fark edecektir. Burada yüksek vergi dilimine girenlerle yüzde 20'lik dilime giren arasında fark vardı. Bu düzenleme ile birlikte yüzde 20'lik dilime erken girme dönemi bitti. Maaşı yüksek olanlar belki 1-2 ay yakalanacak. Bu da kişiye doğal olarak bir avantaj getirecek. Sözleşmeli öğretmenlere 369 lira yansıyacak aylık ortalama kesinti. Eşi çalışamayan sözleşmeli bir öğretmenden. Sözleşmeli bir hemşireden 372 lira yansıyacak.

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