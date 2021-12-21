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TIMETURK / EKONOMİ / Vatandaşın merak ettiği konu: Marketler dolar yükselince getirdikleri zamları geri indirecek mi?

Vatandaşın merak ettiği konu: Marketler dolar yükselince getirdikleri zamları geri indirecek mi?

Son haftalarda dövizde yaşanan hızlı artış sonrası pek çok ürüne zam gelmişti. Doların 11 seviyelerine gerilemesinin ardından vatandaş gelen zamların geri çekilip çekilmeyeceğini merak etmeye başladı.

1 Saat Önce
2021-12-21 09:53:28
Vatandaşın merak ettiği konu: Marketler dolar yükselince getirdikleri zamları geri indirecek mi?

Euro, dolar ve altındaki düşüş sonrası vatandaşlar son zamanlar da fiyatları artan market ürünlerinin düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

MARKET ÜRÜNLERİ FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Dövizde yaşanan düşüşten sonra yakıtlara gelecek olan zam iptal edildi. Bununla birlikte market ürünlerinin de düşüşe geçmesi bekleniliyor. Dolar, Euro ve Altın'ın sert düşüşü sonra gelen zamların iptal olması ve zamlanan ürünlerinde tekrar eskisi gibi düşüşe geçmesi ön görülmeye başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullandı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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