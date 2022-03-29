VakıfBank, iki ayrı Stevie organizasyonunda 18 ödülün sahibi oldu

VakıfBank, 2022 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri'nden 8 altın, 1 gümüş, 5 bronz, Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nden 2 altın, 2 gümüş ödül kazandı.

VakıfBank, 2022 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri'nden 8 altın, 1 gümüş, 5 bronz, Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nden 2 altın, 2 gümüş ödül kazandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Stevie'nin iki organizasyonunda kazananlar duyuruldu.

MENA Ödülleri'nde 'Uzaktan Müşteri Edinimi' uygulamasıyla 'En Değerli Servis' kategorisinde altın Stevie alan VakıfBank, 'Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon' kategorisinde gümüş, 'Ürün İnovasyonunda Başarı' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan #işinebak videosu ile 'Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon' ve 'Halkla İlişkiler Videosunda İnovasyon' kategorilerinde altın ödüle hak kazandı.

Bankanın altın ödül kazandığı diğer ürün ve kategoriler 'Mirriad Projesi' ile 'En İnovatif Ürün Yerleştirme', 'Görüntülü Çağrı Merkezinde İşaret Dili Kullanımı' ile 'Müşteri Memnuniyetinde İnovatif Başarı' ve '2020 Entegre Raporu' ile 'Entegre Raporlamada İnovasyon' oldu.

Ayrıca, yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov 'Ürün İnovasyonunda Başarı' ve 'Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon' kategorilerinde, 'VAI Bilişsel Hizmetleri' de 'Finansal Hizmetler Sektöründe Teknoloji Geliştirmede İnovasyon' kategorisinde bronz ödül aldı.

VakıfBank Spor Kulübü'nün Instagram hesabında gerçekleşen interaktif voleybol oyunu VolleyInsta, 'En İnovatif Instagram Uygulaması' ve 'İnovatif Sosyal Medya Kullanımı' kategorilerinde altın ödül kazandı.

VakıfBanklı sporcuların kız çocuklarını asla pes etmemeye ve hep güçlü olmaya davet ettiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özel videosu ise 'Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

- Satış ve Müşteri Hizmetlerine iki altın iki gümüş ödül

Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde toplam 4 ödül kazanan banka, VakıfBank Mobil uygulaması ile 'Satış ve Pazarlamada Mobil Uygulama -Yeni Versiyon' kategorisinde ve görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti kullanımı ile de 'En iyi Müşteri Bağlılığı İnisiyatifi' kategorisinde altın Stevie kazandı.

Uzaktan Müşteri Edinimi uygulaması, 'Finansal Hizmetler Sektöründe Yılın İş Geliştirme Başarısı' kategorisinde, NFC ile uzaktan limit artırımı ve yüz tanıma teknolojisi ise 'Finansal Hizmetler Sektöründe Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon' kategorisinde gümüş Stevie'ye layık görüldü. .