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Uzman Jandarma ve Erbaşlardan sınavla astsubay alımı ilanı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?
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Uzman Jandarma ve Erbaşlardan sınavla astsubay alımı ilanı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?

Astsubay alımları ne zaman yapılacak? Binlerce kişi astsubay alımlarını araştırıyor. Özellikle sektörde olan ve rütbe yükseltmek isteyenler için yeni bir açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımları yapacak. Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar için açılan ilanın detayları...

45 Dakika Önce
2021-12-25 16:16:27
Uzman Jandarma ve Erbaşlardan sınavla astsubay alımı ilanı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?

Astsubay alımları ne zaman yapılacak? Binlerce kişi astsubay alımlarını araştırıyor. Özellikle sektörde olan ve rütbe yükseltmek isteyenler için yeni bir açıklama geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımları yapacak. Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar için açılan ilanın detayları...

Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan sınavla astsubay alımı ilanı

Astsubay olmaya istekli ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan uzman jandarma ve uzman erbaşlar başvuru dilekçesi ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilk amirlerine müracaat etmeleri bildirildi.

Alımı yapılacak Uzman Jandarmalarda aranan niteliklerin arasında; en az 3 yıl görev yapmış olmak ve müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Uzman Erbaşlar için aranan nitelikler arasında ise; dördüncü hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Yapılacak sınavlardan da her iki rütbe için taban puanı 50 olarak belirlendi.

Detaylar ve başvuru kılavuzu için www.jandarma.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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