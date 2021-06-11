Ünlü ekonomistten Bitcoin'le ilgili flaş açıklama

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini de, Bitcoin'in bir para olarak değer kazanmayacağını ifade eden düşüncelerini bir kez daha tekrarladı.

IMF ve Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe alt komisyonundaki yaptığı açıklamada, kripto paraların çok kolay birşekilde terör örgütlerine destek amaçlı kullanıldığını, Bakanlık bunun engellenmesi için tüm yolu denediklerini ifade etti.

Salvador kararının ardından IMF'den yapılan bir açıklamada da, kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Bitcoin'in para birimi olarak kabul edilmesinin "çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiği"nin altını çizen yetkili, IMF'nin "gelişmeleri yakından izlediğini" ve El Salvador yetkilileriyle görüşmelerin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

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El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin yatırımcılarından gelir vergisi alınmayacağını da açıkladı. Ayrıca, Tesla CEO'su Elon Musk'ın "karbon ayak izi" açıklamalarına bağlı olarak, satışlarda Bitcoin ödeme desteğini sonlandırmasından haftalar sonra, El Salvador'un kripto para birimi üretimi için volkanlardan elde edilecek enerjinin kullanılacağını duyurdu.

Son 24 saat içinde 35,847.59 ve 38,334.33 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.56 düşüşle 36.726.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 689 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,410.39 ve 2,602.40 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.77 düşüşle 2,463.76 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 286 milyar dolar düzeyindeydi.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN BİTCOİN YORUMU

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı.

CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta konuşan Roubini Bitcoin'in her hangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.