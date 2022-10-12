Esnaf düşük faizli araç kredisi başvurusu | Esnaf araç kredisi başvurusu ne zaman? Esnaf banka kredisi ile taşıt (araba) alabilir mi? Düşük faizli banka kredisi otomobil için kullanılır mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaflara düşük faizli kredi verileceğini açıkladı. Esnaflara sunulan banka kredi seçenekleri arasında sıfır taşıt kredisi seçeneği de bulunuyor. Araç almak isteyenlere 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli yıllık yüzde 7.5 faizle banka kredisi sunulacak. Peki esnaf düşük faizli araç kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? Esnaf taşıt kredisi faizi ne kadar?

Esnaf düşük faizli araç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılacak? soruları şu sıralar esnaflara yönelik yeni kredi paketinin açıklanmasının ardından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair yaptığı açıklamada esnaflara düşük faizli kredi verileceğini açıkladı. Taşıt kredisi de sunulan esnaflar düşük banka faizi ile 7 yıl vade seçeneği ile sıfır otomobil alabilecek. Otomobil kredi başvurusunun ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

Esnaf düşük faizli araç kredisi başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf kredi paketine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Esnaf araç kredisi başvurusu ne zaman?

Açıklanan banka kredi paketi ile esnaflar rahat bir nefes alacak. Esnaflara taşıt almak için de uygun faiz imkanı ile banka kredisi verilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Esnaf düşük faizli kredi başvurusunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Esnaf banka kredisi ile taşıt (araba) alabilir mi?

Esnaflara sağlanan düşük banka kredisi ile taşıt almak da mümkün olacak. Esnafların iş yaparken olmazsa olmazı olan araçlar düşük faiz imkanı ile daha kolay ulaşılabilecek. .