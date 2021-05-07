DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı’na hazır

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi Aslı Özen Turhan, 'Pazar payımızı, ciro bazında 2,9 puan artırarak yüzde 35,6’ya ulaştırdık' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 15:04:43
Ülker, 49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı’na hazır

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, çikolatada 20, şekerlemede 29 olmak üzere toplam 49 çeşit ürünüyle, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, 2020 yılında hediyelik ve ikramlık çikolatada birinciliği devam ettirdiklerini belirterek, 'Pazar payımızı, ciro bazında 2,9 puan artırarak yüzde 35,6'ya ulaştırdık. Sektörümüzde her dönem, tüketici odaklı ürün inovasyonlarıyla farklılaştık. Son iki yılda çalışmalarımızı daha da artırdık. Farklı tüketim anlarına hitap edecek, pazardaki trendlere uygun ve pazara yön veren çok sayıda yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik. Bu yenilikçi yaklaşımımızı bayram ürünlerimize de taşıdık.” ifadelerini kullandı.

Turhan, bayramda Ülker Ece Trio'nun ilk kez tüketiciyle buluşacağını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ülker Ece bayrama damgasını vurmuş ürünlerimizden. Bu senenin yeniliği olan “Ülker Ece Trio'yu ilk kez tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Ece Trio, içeriğindeki bütün fındık, üstte beyaz, tabanda sütlü çikolatanın kakaolu kremasıyla birleşerek, üç lezzeti aynı üründe bir araya getiriyor. Ülker'in şekerlemedeki sevilen ürünü Kremini Mini bayrama özel ikramlık ambalajıyla raflara çıktı. Ayrıca bayramın klasik lezzetlerinden Ülker Çikolatin, deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva mini ikramlıklar, şekerlemede ise geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez bizim ürettiğimiz Lokumcuk limonlu, mandalinalı, böğürtlenli, elmalı, narlı, karpuzlu çeşitleri, Ülker Toffe Damla Sakızlı, karamelli, çilekli, limonlu ve vişneli çeşitleriyle bayram günlerine lezzet katmaya devam edecek.”

- İnternetten alışveriş devam edecek

İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığını dile getiren Turhan, geçen sene olduğu gibi bu döneme özel, tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını kaydetti.

Turhan, çikolata ve şekerleme alırken ve saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan