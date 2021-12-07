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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye ve Katar arasında 12 yeni anlaşma

Türkiye ve Katar arasında 12 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile imza törenine katıldı.

2 Saat Önce
2021-12-07 14:15:45
Türkiye ve Katar arasında 12 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12 yeni anlaşma imzalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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