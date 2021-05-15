Türkiye Ruslar için vazgeçilmez ülke

2021 yılı Ocak - Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 20,27'lik oran ve 395 bin 915 kişi ile birinci sırada yer aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 3 ayına göre %50,66 değerinde bir azalış ile 2 689 986 olmuştur.Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,07 oranında bir artış göstererek 905 323 olmuştur.

Mart ayında ülkemize gelen 905 323 yabancı ziyaretçinin 2 980 ( 0.33% )günübirlikçidir.



Ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler



Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



1-İstanbul %60,27 (545 608 )

2-Antalya %17,75 ( 160 722 )

3-Edirne %9,70 ( 87 823 )

4-Şırnak %2,30 ( 20 786 )

5-Ankara %1,72 ( 15 543 )



2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,92 azalış kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %53,92 azalış göstererek 1 953 086 olmuştur.



Sınır kapı girişine göre ziyaretçi



2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen 1 953 086 yabancı ziyaretçinin 8 301 (0.43%) günübirlikçidir.

Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.



1-İstanbul %63,05 (1 231 346 )

2-Antalya %12,94 (252 677 )

3-Edirne %10,36 (202 435 )

4-Şırnak %2,84 (55 533 )

5-Ankara %1,63 (31 805 )

Ülkelere göre gelen ziyaretçi sayısı (Mart)

Rusya Fed. 219 458

İran 71 517

Almanya 70 969

Ukrayna 51 025

Bulgaristan 45 296

DİĞER 447 058

GENEL TOPLAM 905 323



2021 Ocak ve Mart ayları döneminde gelenlerin sayı ve ülkesi

Rusya Fed. 395 915

İran 152 923

Almanya 130 897

Bulgaristan 109 657

Ukrayna 109 194

DİĞER 1 054 500

GENEL TOPLAM 1 953 086

2021 yılı Ocak - Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %20,27 (395 915) ile birinci, İran %7,83 (152 923) ile ikinci, Almanya %6,70 (130 897) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Bulgaristan ve Ukrayna izlemekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.