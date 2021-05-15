Türkiye Ruslar için vazgeçilmez ülke
2021 yılı Ocak - Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu 20,27'lik oran ve 395 bin 915 kişi ile birinci sırada yer aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 3 ayına göre %50,66 değerinde bir azalış ile 2 689 986 olmuştur.Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %26,07 oranında bir artış göstererek 905 323 olmuştur.
Mart ayında ülkemize gelen 905 323 yabancı ziyaretçinin 2 980 ( 0.33% )günübirlikçidir.
Ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler
Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %60,27 (545 608 )
2-Antalya %17,75 ( 160 722 )
3-Edirne %9,70 ( 87 823 )
4-Şırnak %2,30 ( 20 786 )
5-Ankara %1,72 ( 15 543 )
2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,92 azalış kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %53,92 azalış göstererek 1 953 086 olmuştur.
Sınır kapı girişine göre ziyaretçi
2021 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen 1 953 086 yabancı ziyaretçinin 8 301 (0.43%) günübirlikçidir.
Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %63,05 (1 231 346 )
2-Antalya %12,94 (252 677 )
3-Edirne %10,36 (202 435 )
4-Şırnak %2,84 (55 533 )
5-Ankara %1,63 (31 805 )
Ülkelere göre gelen ziyaretçi sayısı (Mart)
Rusya Fed. 219 458
İran 71 517
Almanya 70 969
Ukrayna 51 025
Bulgaristan 45 296
DİĞER 447 058
GENEL TOPLAM 905 323
2021 Ocak ve Mart ayları döneminde gelenlerin sayı ve ülkesi
Rusya Fed. 395 915
İran 152 923
Almanya 130 897
Bulgaristan 109 657
Ukrayna 109 194
DİĞER 1 054 500
GENEL TOPLAM 1 953 086
2021 yılı Ocak - Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %20,27 (395 915) ile birinci, İran %7,83 (152 923) ile ikinci, Almanya %6,70 (130 897) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Bulgaristan ve Ukrayna izlemekte.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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