Türkiye için 'Çalışma' halindeki bakanlık

2021'in nisan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrı teşkilat olarak yapılandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bakanlıktaki 61'inci bakan

Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki kanuna dayanarak 7 Haziran 1945'te Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kuruldu.1974'teSosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.

Teşkilatlanmaya yeni düzenleme

1983'te Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.2000 tarihinde yürürlüğe giren KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.

Yurt dışı işgücü ve ilgili düzenlemeler

Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı, 1960'lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkıyatı ile doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal çevrede ve değişik yaşam koşullarında Devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması yoluna gidilmiştir.

Aile Bakanlığı ile birleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yeni bir düzenleme

21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.

İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu süreçten bu yana görev alan Çalışma Bakanları ve çalışma dönemleri:

Sadi IRMAK

07.06.1945 - 05.08.1946

07.08.1946 - 09.09.1947

T. Bekir BALTA

19.09.1947 - 08.06.1948

10.06.1948 - 14.01.1949

R. Şemsettin SİRER

16.01.1949 -22.05.1950

Hasan POLATKAN

22.05.1950 - 14.12.1950

Hulusi KÖYMEN

22.12.1950 - 08.03.1951

Nuri ÖZSAN

09.03.1951 - 10.11.1952

Sadi IRMAK

10.11.1952 - 08.04.1953

Hayrettin ERKMEN

08.04.1953 - 14.05.1954

17.05.1954 -30.11.1955

Mümtaz TARHAN

09.12.1955 - 25.11.1957

Haluk ŞAMAN

12.06.1959 - 27.05.1960

Cahit TALAS

30.05.1960 - 25.08.1960

03.03.1961 - 28.10.1961

Raşit BEŞERLER

06.09.1960 - 05.01.1961

Ahmet TAHTAKILIÇ

05.01.1961 -03.03.1961

Bülent ECEVİT

20.11.1961 - 31.05.1962

25.06.1962 - 02.12.1963

25.12.1963 - 13.02.1965

İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL

20.02.1965 -27.11.1965

A. Naili ERDEM

27.11.1965 - 08.12.1968

15.04.1973 - 26.01.1974

Turgut TOKER

15.12.1968 -22.10.1969

Seyfi ÖZTÜRK

03.11.1969 -06.03.1970

06.03.1970 - 26.03.1971

Atilla SAV

26.03.1971 - 12.10.1971

27.10.1971 - 03.12.1971

A. Rıza UZUNER

11.12.1971 - 22.05.1972

25.05.1972 - 10.04.1973

Önder SAV

26.01.1974 - 08.11.1974

Turhan ESENER

18.11.1974 - 31.03.1975

22.09.1980 - 13.12.1983

Ahmet Tevfik PAKSU

31.03.1975 - 11.11.1976

Şevket KAZAN

11.11.1976 - 21.06.1977

Bahir ERSOY

21.06.1977 - 21.07.1977

05.01.1978 - 12.11.1979

Fehmi CUMALIOĞLU

21.07.1977 - 05.01.1978

Cavit ERDEMİR

12.11.1979 - 11.09.1980

M. Sadık ŞİDE

22.09.1980 - 13.12.1983

18.11.1974 - 01.04.1975

A. Mahir ABLUM

01.04.1975 - 16.06.1977

Hayrettin UYSAL

16.06.1977 - 21.07.1977

Turhan KAPANLI

21.07.1977 - 28.10.1977

İlhami ERTEM

12.11.1977 - 05.01.1978

Hilmi İŞGÜZAR

05.01.1978 - 07.06.1979

Salih YILDIZ

23.06.1979 - 12.11.1979

Sümer ORAL

12.11.1979 - 12.09.1980

A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN

13.12.1983 - 14.12.1983

Mustafa KALEMLİ

14.12.1983 - 17.10.1986

M. Mükerrem TAŞÇIOĞLU

17.10.1986 - 21.12.1987

Dr. İmren AYKUT

21.12.1987 - 23.06.1991

Metin EMİROĞLU

23.06.1991 - 20.11.1991

Mehmet MOĞULTAY

20.11.1991 - 28.07.1994

Nihat MATKAP

28.07.1994 - 27.03.1995

Prof. Dr. A. Güven GÜRKAN

27.03.1995 - 03.06.1995

Ziya HALİS

19.06.1995 - 06.10.1995

M. Ateş AMİKLİOĞLU

06.10.1995 - 31.10.1995

Mustafa KUL

31.10.1995 - 07.03.1996

Emin KUL

07.03.1996 -28.06.1996

Necati ÇELİK

28.06.1996 - 30.06.1997

Prof. Dr. Nami ÇAĞAN

30.06.1997 - 25.02.1999

Hakan TARTAN

25.02.1999 - 31.05.1999

Yaşar OKUYAN

31.05.1999 - 08.08.2002

Nejat ARSEVEN

07.08.2002 - 18.11.2002

Murat BAŞESGİOĞLU

19.11.2002 - 30.08.2007

Faruk ÇELİK

30.08.2007 - 04.05.2009

07.07.2011 - 28.08.2015

Ömer DİNÇER

04.05.2009 - 07.07.2011

Ahmet ERDEM

28.08.2015 - 24.11.2015

Süleyman SOYLU

24.11.2015 - 01.09.2016

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

01.09.2016 - 20.07.2017

Jülide SARIEROĞLU

20.07.2017 - 10.07.2018

Zehra Zümrüt SELÇUK

10.07.2018 - 21.04.2021

Vedat BİLGİN

2021 Nisan

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