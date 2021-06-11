Türkiye için 'Çalışma' halindeki bakanlık
2021'in nisan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrı teşkilat olarak yapılandırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bakanlıktaki 61'inci bakan
Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki kanuna dayanarak 7 Haziran 1945'te Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kuruldu.1974'teSosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.
Teşkilatlanmaya yeni düzenleme
1983'te Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.2000 tarihinde yürürlüğe giren KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.
Yurt dışı işgücü ve ilgili düzenlemeler
Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı, 1960'lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkıyatı ile doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal çevrede ve değişik yaşam koşullarında Devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması yoluna gidilmiştir.
Aile Bakanlığı ile birleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Yeni bir düzenleme
21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu süreçten bu yana görev alan Çalışma Bakanları ve çalışma dönemleri:
Sadi IRMAK
07.06.1945 - 05.08.1946
07.08.1946 - 09.09.1947
T. Bekir BALTA
19.09.1947 - 08.06.1948
10.06.1948 - 14.01.1949
R. Şemsettin SİRER
16.01.1949 -22.05.1950
Hasan POLATKAN
22.05.1950 - 14.12.1950
Hulusi KÖYMEN
22.12.1950 - 08.03.1951
Nuri ÖZSAN
09.03.1951 - 10.11.1952
Sadi IRMAK
10.11.1952 - 08.04.1953
Hayrettin ERKMEN
08.04.1953 - 14.05.1954
17.05.1954 -30.11.1955
Mümtaz TARHAN
09.12.1955 - 25.11.1957
Haluk ŞAMAN
12.06.1959 - 27.05.1960
Cahit TALAS
30.05.1960 - 25.08.1960
03.03.1961 - 28.10.1961
Raşit BEŞERLER
06.09.1960 - 05.01.1961
Ahmet TAHTAKILIÇ
05.01.1961 -03.03.1961
Bülent ECEVİT
20.11.1961 - 31.05.1962
25.06.1962 - 02.12.1963
25.12.1963 - 13.02.1965
İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL
20.02.1965 -27.11.1965
A. Naili ERDEM
27.11.1965 - 08.12.1968
15.04.1973 - 26.01.1974
Turgut TOKER
15.12.1968 -22.10.1969
Seyfi ÖZTÜRK
03.11.1969 -06.03.1970
06.03.1970 - 26.03.1971
Atilla SAV
26.03.1971 - 12.10.1971
27.10.1971 - 03.12.1971
A. Rıza UZUNER
11.12.1971 - 22.05.1972
25.05.1972 - 10.04.1973
Önder SAV
26.01.1974 - 08.11.1974
Turhan ESENER
18.11.1974 - 31.03.1975
22.09.1980 - 13.12.1983
Ahmet Tevfik PAKSU
31.03.1975 - 11.11.1976
Şevket KAZAN
11.11.1976 - 21.06.1977
Bahir ERSOY
21.06.1977 - 21.07.1977
05.01.1978 - 12.11.1979
Fehmi CUMALIOĞLU
21.07.1977 - 05.01.1978
Cavit ERDEMİR
12.11.1979 - 11.09.1980
M. Sadık ŞİDE
22.09.1980 - 13.12.1983
18.11.1974 - 01.04.1975
A. Mahir ABLUM
01.04.1975 - 16.06.1977
Hayrettin UYSAL
16.06.1977 - 21.07.1977
Turhan KAPANLI
21.07.1977 - 28.10.1977
İlhami ERTEM
12.11.1977 - 05.01.1978
Hilmi İŞGÜZAR
05.01.1978 - 07.06.1979
Salih YILDIZ
23.06.1979 - 12.11.1979
Sümer ORAL
12.11.1979 - 12.09.1980
A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN
13.12.1983 - 14.12.1983
Mustafa KALEMLİ
14.12.1983 - 17.10.1986
M. Mükerrem TAŞÇIOĞLU
17.10.1986 - 21.12.1987
Dr. İmren AYKUT
21.12.1987 - 23.06.1991
Metin EMİROĞLU
23.06.1991 - 20.11.1991
Mehmet MOĞULTAY
20.11.1991 - 28.07.1994
Nihat MATKAP
28.07.1994 - 27.03.1995
Prof. Dr. A. Güven GÜRKAN
27.03.1995 - 03.06.1995
Ziya HALİS
19.06.1995 - 06.10.1995
M. Ateş AMİKLİOĞLU
06.10.1995 - 31.10.1995
Mustafa KUL
31.10.1995 - 07.03.1996
Emin KUL
07.03.1996 -28.06.1996
Necati ÇELİK
28.06.1996 - 30.06.1997
Prof. Dr. Nami ÇAĞAN
30.06.1997 - 25.02.1999
Hakan TARTAN
25.02.1999 - 31.05.1999
Yaşar OKUYAN
31.05.1999 - 08.08.2002
Nejat ARSEVEN
07.08.2002 - 18.11.2002
Murat BAŞESGİOĞLU
19.11.2002 - 30.08.2007
Faruk ÇELİK
30.08.2007 - 04.05.2009
07.07.2011 - 28.08.2015
Ömer DİNÇER
04.05.2009 - 07.07.2011
Ahmet ERDEM
28.08.2015 - 24.11.2015
Süleyman SOYLU
24.11.2015 - 01.09.2016
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
01.09.2016 - 20.07.2017
Jülide SARIEROĞLU
20.07.2017 - 10.07.2018
Zehra Zümrüt SELÇUK
10.07.2018 - 21.04.2021
Vedat BİLGİN
2021 Nisan
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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