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Turkcell Pasaj’dan yüzde 40’a varan bayram indirimleri

Turkcell Pasaj’da 12-19 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce üründe Ramazan Bayramı’na özel yüzde 40’a varan indirim kampanyası başladı.

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16.05.2021 18:44:28
Turkcell Pasaj’dan yüzde 40’a varan bayram indirimleri

Turkcell Pasaj'da 12-19 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce üründe Ramazan Bayramı'na özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başladı.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşılabilen platformda 12-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 9 farklı kategoride 226 farklı ürün bayrama özel yüzde 40'a varan peşin fiyatta indirimlerle satışa sunuldu.

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli mutfak aletleri, hobi ürünleri, ses ve müzik ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarından oluşan indirim kampanyasında Pasaj kullanıcıları tarifelerine ek ödeme avantajlarından faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamında Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce indirimli ürün ücretsiz kargo fırsatıyla ulaştırılıyor. Ayrıca satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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