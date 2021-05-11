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Turkcell Global Bilgi'den gençler için Dijital Kariyer Zirvesi

Zirveye, Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

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11.05.2021 14:12:31
Turkcell Global Bilgi'den gençler için Dijital Kariyer Zirvesi

Müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bu alandaki iş fırsatlarını anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla Dijital Kariyer Zirvesi düzenledi.

Turkcell açıklamasına göre, söz konusu zirveye, Türkiye'deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Türkiye ve Ukrayna'da 25 müşteri deneyim merkezinde 17 bin çalışanıyla sektörünün öncüsü konumunda olan Turkcell Global Bilgi'nin alanında uzman yöneticileri, katılımcılarla kariyerlerine teknoloji alanında nasıl başlayabileceklerine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Zirvede RPA ve yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni kariyer fırsatları anlatılırken, deneyimli yöneticilerin başarı hikayelerine de yer verildi.

İletişim ağının ne şekilde güçlendirilebileceğine ve başarılı bir mülakat sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgilerin paylaşıldığı zirvede, ayrıca bir ilke yer verilerek insan kaynakları profesyonellerinin yer aldığı 'Mülakat Simülasyonu' ile bir mülakat sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenler tiyatral şekilde gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, ilk kez düzenledikleri Dijital Kariyer Zirvesi'yle öğrencilere ve yeni mezun gençlere kariyer planlamalarında yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çavdar, Turkcell Global Bilgi olarak sektörde bir ilke imza atarak, insan kaynakları alanında gençlere katma değer sağlayan örnek bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Dijital Kariyer Zirvesi ile işveren markamızı potansiyel adaylara tanıtırken, 'TechnoCamp' programımızla da gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan