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Turkcell’den engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için 'tam kapanma' sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere özel, erişilebilir bir spor eğitim programı hazırladı.

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11.05.2021 13:05:29
Turkcell’den engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı

TURKSPORU ve Engelsiz Spor'un destekçisi Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylerin evde spor yapabilmelerine yönelik uzaktan eğitim programı hazırladı.

Turkcell açıklamasına göre, salgında evde kalan engelli bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik her engel grubu için farklı içeriklerden oluşan toplam 40 videoluk eğitim programında; görme, işitme ve bedensel engelli bireyler ve otizmli çocuklar için özel hazırlanmış egzersiz içerikleri bulunuyor.

4 farklı engel grubunun da kendi ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan içerikler; görme engelli bireyler için betimlemeli anlatım, işitme engelliler için alt yazı ve işaret dili, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye kullanımı dikkate alınarak otizmli çocuklar için de motive edici, eğlenceli anlatımlarla özgünleştirildi. Videoları engelli bireyler, Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.

Programın bedensel engel grubu eğitmenliğini paralimpik atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün, görme engelli ve otizmli çocuk grubu eğitmenliğini Turkcell'in spor eğitmenleri, işitme engelliler grubu eğitmenliğini ise milli güreşçi Emre Beyyusufoğlu üstlendi. Ayrıca, engelsiz spor eğitim programı için milli sporcu Hamide Doğangün ile hazırlanan tanıtım videosu da büyük ilgi gördü.

- Engelli sporcular destekleniyor

Turkcell, 2020 yılında hayata geçirilen 'Engelsiz Spor' Projesi ile zihinsel engelli öğrencileri spor alanında desteklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Adana, Ardahan, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Osmaniye, Şanlıurfa, Van ve Erzincan'da özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için kendi okullarına spor sınıfları kurarak potansiyeli olan engelli sporcular destekleniyor.

Bu okullardaki öğrenciler spor kulüpleri aracılığıyla atletizm (disk, cirit ve gülle atma, uzun atlama, koşu), masa tenisi, basketbol, jimnastik alanlarında yetiştirilerek ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar.

Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un reklam yüzü olduğu proje ile engelli öğrencilerin spor alanında gelişimlerini desteklenmeye devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan