Türk Telekom ile engeller kalkıyor

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 'Hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanları seferber ederek engellilerin bilgiye, sanata eşit şartlarda erişebilmesi için çalışmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ve toplumsal meselelere teknolojik çözümler üreten Türk Telekom, engelleri kaldıran projeleriyle Türkiye'ye değer katıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmasının Türk Telekom için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi 'değerli hissettirmek' misyonuna uygun somut çözümler ürettiklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz.'

- Sesli kitap ve tablolardan, ilaç barkodu okumaya

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Proje özelinde geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, 50 kategoride 2 bine yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra anlık haber akışı, Para Tanıma ve RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile geliştirilen İlaç Barkodu Okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor.

Bugüne kadar toplamda 13 milyon 75 bin 200 dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi'nin yaklaşık 10 bin civarında aktif kullanıcısı bulunuyor. Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, Kitaplara Ses uygulamasıyla 30 bin gönüllüyü de sürece dahil ederek 600 bin sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı.

- Günışığı çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği

Türk Telekom'un engellilerin hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olmayı amaçlayan projelerinden biri de EyDEr iş birliği ile hayata geçirilen Günışığı oldu. Proje ile az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesi amaçlanıyor.

Bugüne kadar 81 ilden 1.000 Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı projesi ile 5 bin eğitimciye ise az gören eğitimi verilerek projede farkındalık sağlanmış oldu. Diğer yandan Türk Telekom ArGe ekibi tarafından, Günışığı çocuklarının engelsiz akranları ile aynı sınıflarda, ders ve tahtayı rahatlıkla takip etmeleri amacıyla TahtApp yazılımı geliştirildi ve hayata geçirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.