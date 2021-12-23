Türk Lirası değerlenmeye devam ederken; döviz kurları ve altında düşüş sürüyor

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Dolar 10 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 41 civarında değer kazancı yaşadı. Euro ve altında da düşüş devam ediyor.

Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 41 oranında değer kazanan Türk Lirası'nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 10 liraları gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 10.81 lira, euro ise 12.33 liraya kadar düştü.

DOLARDA NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu açıklamasını yapmadan önce dolar kuru 18 lira civarında seyrediyordu. Açıklamanın gelmesiyle birlikte dolar Salı günü 11.10 liraya geriledi. Çarşamba günü ise yine düşüş eğilimi devam etti. Bugün ise saat 14.25 itibariye dolar 10.81 lirada denge bulma çabalarını sürdürüyor. Böylece Türk Lirası 4 günde yüzde 41 oranında değer kazanmış oldu.

Dolar kuru en son 17 Kasım tarihinde 10,29 TL düzeyinde işlem görmüştü. O tarihten itibaren sürekli yükselen kur, 20 Aralık tarihinde de 18,40'la tarihi zirveye çıkmıştı.

EURODA DA KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Euroda da düşüş grafiği gözlemleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce 20 lira seviyesinde bulunan euro açıklama sonrasında 14.24 liraya kadar geriledi. Salı günü 12.52 liraya düşen euro dün de düşüş hareketini sürdürmüştü. Bugün ise saat 14.25 itibariye 12.33 lira seviyelerinde denge bulmaya çalışan euro 4 günde yüzde 41 kaybettirdi.

Saat 14:25 itibariyle serbest piyasada döviz alış ve satışlar şöyle:

ALTIN FİYATLARI DA DOLARDAN ETKİLENDİ

Altın fiyatları dolar kurunun düşmesiyle birlikte büyük kayıplara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasından önce 1000 liranın üzerinde seyreden Gram Altın açıklamanın hemen ardından 762 liraya, salı günü 639 liraya düştü. Dün de düşüşünü devam ettiren altın bugün de saat 14.25 itibariyle 648 lira civarında işlem görüyor. Altın fiyatları 4 günde yüzde 41 oranında gerilmiş oldu.

Saat 14:25 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satışlar şöyle:

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