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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Lirası, bir ayda 6,14 puan değer kaybetti

Türk Lirası, bir ayda 6,14 puan değer kaybetti

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azaldı.

24 Dakika Önce
2021-12-06 15:49:55
Türk Lirası, bir ayda 6,14 puan değer kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33'e indi. Endeks, ekimde 60,11 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,98 puan gerileyerek 76,60'dan 73,62'ye indi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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