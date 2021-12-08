Tüm araç sahiplerini ilgilendiren gelişme!

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne uygulanması beklenen yeniden değerleme zammının yüzde 36.2'den yüzde 20-25 aralığına çekilmesi bekleniyor. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri konu üzerinde çalışıyor.

Ekonomi yönetimi 2022 yılından itibaren trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç ve cezanın belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı'nın hemen tüm haneleri ilgilendiren otomobildeki MTV artış oranını aşağı çekeceği bildiriliyor.

Habertürk'te yeralan habere göre enflasyon oranının yüzde 21.3 olduğu ortamda 2022 yılından itibaren başta otomobiller için her yıl ödediğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harcın belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak açıklamıştı. Bu açıklama ile yukarıda saydığımız vergi, harç ve cezalar ile MTV oranının 2022 başından itibaren yüzde 36.2 artırılması bekleniyordu.

Şimdiye kadar yetki kullanılmadı

Bu oranı Cumhurbaşkanı'nın indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Ancak bu yetki şimdiye kadar hiç kullanılmamıştı. Bu yıl ise hem kurdaki artış hem de enflasyondaki artış göz önüne alınarak her evi ilgilendiren otomobil için ödenen MTV oranındaki artışın yüzde 36.1 yerine yüzde 20-25 aralığında artırılması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Eğer vergi artışları beklenildiği gibi frenlenirse en çok satılan 1.3-1.6 motor arası 3 yaşına kadar olan otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı 704 liralık yerine 439 lira yükselecek. 2 bin 992 lira yerine 2 bin 636 lira olacak. Yani 356 lira daha az vergi ödenmiş olacak. Bu araçların mevcut vergisi 2 bin 197 lira.

En düşük motorlu araçta artış 252 liraya inecek

Daha düşük motor hacmine sahip olan otomobillerde ise vergi artışı yüzde 36.2 yerine yüzde 20 olduğunda artan rakam da 456 lira yerine 252 lira olacak. Yani 204 lira daha az vergi ödenecek. Veri tutarı 1.261 liradan 1.513 liraya çıkabilecek. Eğer yeniden değerleme oranında artış olsaydı vergi tutarı 1.717 lira olacaktı.

Pahallı otomobillerde vergi artışı 8 bin lirayı geçiyor

Yüksek motor hacimli pahalı otomobillerde ise vergi artışı 18 bin 130 lira yerine 10 bin 21 liraya inebilecek. Yani 8 bin 117 lira daha az olabilecek. Bu otomobillerde vergi tutarı ise 50 bin 107 liradan yüzde 20 yükselişle 60 bin 128 liraya ulaşabilecek. Eğer vergi artışı yüzde 36.2'de kalırsa bu araçların vergisi 68 bin 246 lira olacak.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: 'Kurdan etkilenmiyorum' diyen doğru söylemiyordur

MÜSİAD Başkanı Asmalı ve yeni yönetim kurulu üyeleri DÜNYA gazetesini ziyaret etti. Asmalı, ithalatı özendirmeyerek ihracatı destekleyen kur seviyesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Ancak piyasanın son dönemde çok fazla dolarize olduğunu, mevcut kur seviyelerinin çok yüksek kaldığını vurgulayan Asmalı, "Kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberturk.com

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