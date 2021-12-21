Tüketici güven endeksinde düşüş
Tüketici güveni Aralık'ta 68,9 ile tarihi düşük seviyeye geriledi.
2021-12-21 10:15:23
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı; Kasım ayında 71,1 olan endeks, Aralık ayında 68,9 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 56,1 iken, Aralık ayında %3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ AZALDI
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayındaki 68,9 seviyesindeyken Aralık'ta %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi azaldı
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,2 iken, Aralık ayında %2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 91,4 iken, Aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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