Tüketici güven endeksinde düşüş

Tüketici güveni Aralık'ta 68,9 ile tarihi düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı; Kasım ayında 71,1 olan endeks, Aralık ayında 68,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 56,1 iken, Aralık ayında %3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ AZALDI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayındaki 68,9 seviyesindeyken Aralık'ta %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi azaldı

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,2 iken, Aralık ayında %2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 91,4 iken, Aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.